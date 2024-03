FP마켓츠, 동종 최고의 커미션&수수료, 알고트레이딩과 메타트레이더에 선정

시드니, 2024년 3월 27일 /PRNewswire/ -- Forex 와 CFD 업계에서 거의 20년을 맞이한 FP마켓츠(FP Markets)는 트레이더와 투자자들의 니즈를 충족시키는 데 있어 지속적으로 탁월하며, 다양한 핵심 분야에서 업계의 인정을 거듭해서 받고 있다. 1월 23일 Forexbrokers.com 2024 어워즈가 FP마켓츠에게 여러 권위 있는 카테고리에서 동종 최우수 등급을 수여했는데 이는 연속 수상이라는 인상적인 시리즈를 마크한 것이다.

FP Markets Named Best In Class for Commissions & Fees, Algo Trading and MetaTrader