여성들이 AI 인력의 지형을 바꾸고 있으며 전세계적으로 엄청나게 증가하고 있다고 새로운 조사연구가 밝혀

제키리서치는 여성들이 자신들의 경력 전반에 걸쳐 연구, 과학, 그리고 공학적인 자질 향상을 최우선으로 정하고 자신들의 직업을 통해 AI를 사회적으로 안전하게 만드는 것에 더 큰 관심을 표현한다는 것을 발견했다

런던, 2024년 3월 21일 /PRNewswire/ -- 전세계 상위 1%의 AI 인재를 찾아내고 순위를 매기며 영국에 본사가 있는 인재 정보 플랫폼 제키리서치(Zeki Research)가 오늘 그 첫 번째 2024년 AI 여성 인재 보고서를 발표했다.

Zeki Research Women in AI 2024 Report: Achievement Gap Women in AI receive 30% less visibility and recognition as their careers progress compared to peers, representing a critical loss of potential within the AI field.