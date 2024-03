타이베이 2024년 3월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 일류 컴퓨터 브랜드 GIGABYTE가 CES 2024에서 공개한 최첨단 16인치 AI 게이밍 노트북 GIGABYTE G6X의 판매를 개시했다. Intel® Core™ 13세대 HX 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 노트북 GPU가 탑재된 GIGABYTE G6X는 다양한 게임과 전문적인 크리에이티브 활동을 원활하게 지원하는 탁월한 성능을 자랑한다. 또한 Microsoft의 인공지능(AI) 비서인 Copilot을 탑재해 작업의 효율성을 높여주고 일상적인 작업 부담을 낮춰주면서 무한한 생산성을 발휘해준다. GIGABYTE G6X는 독특한 4면 슬림 베젤로 디자인되어 있어 사용자에게 90%의 스크린 대 바디 비율로 몰입감 넘치는 화면을 선사하며, Dolby Atmos® 은 영화관에 와 있는 듯한 느낌을 받게 한다.



AI 게이밍을 따르라! GIGABYTE G6X AI 게이밍 노트북 출시

GIGABYTE G6X 에는 최대 105와트의 최대 그래픽 성능을 제공하는 Intel® Core™ i7-13650HX 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 노트북 GPU가 탑재되어 있다. MUX Switch 기술도 탑재되어 있어 통합 그래픽과 전용 그래픽 간 원활한 전환을 보장하며, 다양한 작업에 맞게 성능을 최적화해준다. 또한 듀얼 팬 디자인과 3D VortX 에어 채널링(air-channeling)을 특징으로 하는 WINDFORCE 쿨링 기술은 공기 흐름을 극대화해 효율적으로 열을 방출해준다. 아울러 Icy Touch 디자인은 격렬한 게임 중에도 노트북의 온도가 쾌적하게 유지될 수 있게 제어해준다.

더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 GIGABYTE G6X에는 사실적인 그래픽 렌더링을 위한 Deep Learning Super-Sampling(DLSS) 기술과 함께 AI 컴퓨팅 성능을 높여주는 전용 AI TensorRT가 장착되어 있다. 사용자 친화적인 Copilot 키는 Windows에서 Microsoft의 Copilot에 빠르게 접속해 원활하게 AI 지원을 받게 해준다. 또한 Dolby Atmos®는 사용자에게 맞춤형 영화관 같은 오디오 환경을 제공함으로써 더욱 실감 나는 게임을 즐길 수 있게 도와준다.

GIGABYTE G6X는 디자인과 내구성 측면에서 16:10 화면 비율의 세련된 16인치 디스플레이와 4면 슬림 베젤 디자인을 특징으로 한다. 73Wh 배터리 용량으로 30분 만에 50% 충전이 가능할 정도로 고속 충전 기능이 뛰어나고, 장시간 사용이 가능하다. 충전은 PD 3.0 Type-C이 지원된다.

GIGABYTE는 GIGABYTE G6X 외에도 지금까지 AI 전용 신경처리장치(NPU)로 최적화된 플래그십 제품인 AORUS 17X, AORUS 17, AORUS 15 등 다양한 AI 게이밍 노트북 라인업을 내놓았다. 더 자세한 내용은 GIGABYTE G6X 제품 페이지 https://bit.ly/AORUS_G6X_Laptop 에서 확인할 수 있다.

About AORUS

AORUS, a premium gaming brand powered by GIGABYTE, looking to side with gamers in their quest for gaming, delivers a full spectrum of gaming products ranging from gaming laptops, monitors, motherboards, graphics cards, mechanical gaming keyboards, to many other gaming hardware and gears, offering the most extreme gaming experiences for enthusiasts worldwide!