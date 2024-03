Xinhua Silk Road: 중국 웨이하이의 해양 주제 영화 눈길

-- Hong Kong International Film & TV Market서 호평

베이징 2024년 3월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 해양을 주제로 한 영화의 개봉 기자회견이 제28회 Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 개막 기간인 3월 11일 홍콩에서 열렸다. 이를 통해 중국 동부 산둥성 웨이하이 영화, TV 산업의 새로운 발전 모습이 공개됐다.

웨이하이시 당위원회 홍보부(Publicity Department of Weihai Municipal Party Committee) 관계자에 따르면 웨이하이는 2016년부터 새로운 시대 바다에서 일하는 노동자에 초점을 맞춰 'Squid Piscator in the Heart of the Sea', 'Chasing Tuna in the Ocean', and 'A Kite across the Sea' 등 세 편의 영화를 제작해 중국의 해양 사업을 한눈에 볼 수 있는 영상을 선보였다.

'Squid Piscator in the Heart of the Sea'는 대서양에서 오징어를 잡는 선원들의 이야기를 다룬다. 5개월 동안 추적 촬영을 통해 대양 횡단 항해, 토네이도 공격, 춘절 행사, 조업 시즌 탐사 등 다양한 사건과 예상치 못한 상황을 기록했다.

이 영화는 그동안 중국 다큐멘터리 영화에서 부재했던 해양을 다룬 작품을 다시 다루면서 다큐멘터리 영화 상영 분야를 확대하며 제33회 Golden Rooster Awards '최우수 다큐멘터리/과학 교육 영화' 후보에 오르는 쾌거를 이뤄냈다.

'Chasing Tuna in the Ocean'은 인도양에서 참치를 잡는 어부들의 고난과 역경을 기록하며, 어부들의 두려움 없는 도전과 책임감을 섬세하게 그려낸 작품이다.

베이징대학교 저널리즘 및 커뮤니케이션 스쿨의 Lu Di 교수는 이 영화를 "장엄하고 스릴 넘치며 충격적"이라고 평가했다. 그는 이 영화가 훌륭한 다큐멘터리일 뿐만 아니라 웅장한 모험 영화, 유쾌한 예술 영화, 생각을 자극하고 영감을 주는 영화로 사람들이 바다와 어부를 재발견하는 데 도움을 줄 것으로 기대했다.

개봉 기자회견의 국내외 참석자들은 해양 영화가 중국 해양 사업 발전, 어부들의 일상과 정신세계, 해양 문화 등 다양한 측면을 보여주며 중국 영화의 세계화를 위한 생생한 서사를 완성했다는 데 의견을 모았다.

이어 'Chasing Tuna in the Ocean'의 홍콩 개봉 행사가 열렸다. 현재 이 영화는 해외 홍보 및 배급을 진행 중이며, 더 많은 국가와 지역에서 상영돼 중국의 해양 문화를 널리 알릴 예정이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/339252.html