세르막, 코그니전트와의 협업 확대를 통해 운영 효율을 더욱 제고

코그니전트는 노르웨이와 캐나다의 디지털 전환 파트너로서 세르막에 인프라 서비스를 제공 및 관리하고 동사 클라우드 지형의 현대화를 진행

티넥, 뉴저지, 2024년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 코그니전트(Cognizant (나스닥: CTSH))는 더 건강하고 기후 친화적인 식품으로의 시스템 전환을 견인하는 전세계 최고의 연어 생산업체 세르막그룹(Cermaq Group AS)과의 협업 관계를 연장한다고 오늘 발표했다. 이번 연장은 코그니전트가 세르막의 디지털 현대화 작업에 대한 전략적 동맹으로서 신뢰감 있게 일할 수 있도록 해준 양사의 기존 10년 관계를 연장하는 것이다. 이번 협업의 범위는 체르막의 노르웨이와 캐나다 법인 둘 모두 포함한다.

코그니전트는 본 계약 기간 동안 인프라 서비스, 온프레미스와 클라우드 전반에 걸친 세르막의 기술 지형을 단순화, 현대화하고 안전하게 하며 AI와 생성형 AI 등 최신 기술의 트렌드를 테스트해 볼 것이다. 코그니전트의 목표는 전세계 세르막의 총 소유 비용을 줄이고 출시 시간을 단축하며 디지털 구현을 위한 기반을 마련하는 한편 동 인프라의 안정적인 운영을 보장하는 것이다. 세르막 고객들은 이러한 현대화의 결과로 안정적인 인프라 운영에 힘입어 일관되고 안정적인 가치 사슬을 경험할 것으로 기대할 수 있다.

세르막과 유사한 식품 제조사들은 자신들의 디지털 인프라를 현대화하고 최신 기술을 채택함으로써 특히 현재 글로벌 공급망 수요와 부담이 있는 상태에서 그 효율성과 신뢰성을 제고하고 있다. 세르막은 IT 공간을 확장하고 노르웨이와 캐나다 법인들이 중앙화된 거버넌스 프레임워크 내에서 자신들의 IT 인프라를 소유할 수 있도록 해주는 다음 단계를 넘어야 할 문턱에 서있다. 코그니전트는 세르막의 클라우드 거버넌스 그룹에 속해 있으며, 세르막 산하 법인들이 글로벌 수준에서 합의된 보안 및 컴플라이언스 지침을 준수하면서도 독립적이고 자족적이며 응집력을 가질 수 있을 정도로 충분하게 동 프레임워크가 설정될 수 있도록 해주는 주요 자문 역할을 수행하고 있다.

세르막그룹 글로벌 IT 책임자 다보리 크로이야(Davor Crnoja)는 "지난 10년 동안의 신뢰할 수 있는 파트너 코그니전트와 계속 협업할 수 있게 되어 기쁘다"면서 "우리는 길고 철저한 RFP 프로세스를 거친 다음 가능성 있는 파트너들을 신중하게 평가했으며, 코그니전트가 세르막의 IT 운영을 가이드할 이상적인 선택이라고 확신했다. 본 파트너십은 우리의 기술 지형을 형성하는 데 중요한 역할을 해 왔으며, 우리는 새로운 성과를 달성하기 위해 코그니전트의 전문 지식을 활용하기를 기대한다. 우리는 당사 인프라를 단순화, 현대화하고 안전하게 하는 데에 중점을 둔 상태에서 당사 IT 운영에 훨씬 더 큰 효율성과 신뢰성이 구현되기를 기대한다"고 말했다.

코그니전트노르웨이 컨추리매니저 크누트 잉게 부세트(Knut Inge Buset)는 "우리는 세르막이 자신들의 기술과 인프라를 현대화하는 과정에서 신뢰할 수 있고 전략적인 조언을 제공한 10년의 협업을 다시 계속하게 되어 기쁘다"면서 "코그니전트의 존재는 세르막 산하의 개별 법인들과 그 전세계 조직이 시장에 보조를 맞추려고 할 때 자신들의 목표를 달성하도록 돕고 신기술들을 채택하도록 그들의 자원을 동원케 하는 촉매이다. 노르웨이는 해산물 생산 선도국들 중 하나이며 블루이코노미에 크게 의존한다. 우리는 세르막과의 협업을 통해 노르딕 양식 및 해산물 산업에서 우리의 전문성이 발전되기를 기대한다"고 말했다.

코그니전트는 바다의 건강을 더욱 지원하기 위해 2023년 코그니전트오션 사업부를 발족했다. 그 목표는 양식 일명 어류 수산 양식에서 혁신 분야를 찾고 지속가능한 식량 생산 방식을 개선하는 한편 개별 물고기 수천 마리의 행동과 복지를 장시간에 걸쳐 모니터링함으로써 전세계에 식량을 공급하는 것이다.

세르막

세르막은 우리의 식품 시스템을 보다 건강하고 기후친화적인 식품으로의 전환을 견인하는 전세계 최고의 연어 생산업체이다. 우리의 방식은 투명성, 성과 및 파트너십을 통해 야심찬 기후 목표를 설정하고, 청정 양식을 위해 혁신하며, 지역 및 글로벌 파트너십을 통해 영향력과 파급 효과를 확대하는 것이다.

우리는 전세계 조직으로서 기후 변화, 해양 쓰레기와 미세 플라스틱, 천연 어류 자원 감소, 전통적인 단백질 양식을 위한 경작지 손실로 인해 전세계가 직면하고 있는 문제들을 인식하고 있다.

우리는 이러한 문제들에 대처하는 유엔과 유엔의 노력을 지지하고 있으며, 유엔글로벌콤팩트오션스튜어드십연합의 자랑스러운 회원사이다. 상세 정보가 필요할 경우 www.cermaq.com 을 방문하기 바란다.

코그니전트

코그니전트(나스닥: CTSH)은 현대적인 기업들을 설계한다. 우리는 고객들이 기술을 현대화하고, 프로세스를 재상상하며 경험을 변환하여 빠르게 변하는 세상에서 선두에 설 수 있도록 지원한다. 우리는 함께 일상 생활을 개선하고 있다. 어떻게 하는 지는 www.cognizant.com 혹은 @cognizant에서 알아보기 바란다.

