Hisense, Xbox와 손잡고 최첨단 게임용 Laser 디스플레이 제공

칭다오, 중국 2024년 3월 8일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 소비자 가전기업 Hisense가 최첨단 Laser 디스플레이 기술로 가정용 게임과 엔터테인먼트 경험을 향상시키기 위해 Xbox와 새로운 파트너십을 체결한다고 발표했다.

Laser 디스플레이 기술의 선구자인 Hisense는 디스플레이의 미래를 열어가고 있다. Hisense의 Laser 디스플레이 제품과 Xbox의 파트너십으로 게이머들은 이제 가정에서도 100인치가 넘는 대형 스크린이 만들어내는 눈이 편안하면서 사실적인 색상이 어우러진 몰입감 넘치는 환경 속에서 비교할 수 없는 게임 경험을 맛볼 수 있게 됐다.



Hisense and Microsoft joint together for Designed for Xbox Program