페퍼저축은행, 연 5.5% ‘페퍼스 펫적금 with 핏펫’ 출시

6개월간 월 최대 50만원 납입 가능

핏펫 신규 가입 회원에 1만5000원 포인트 지급

[페퍼저축은행 제공]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 페퍼저축은행이 반려동물 헬스케어 솔루션 기업 핏펫과 손잡고 ‘페퍼스 펫적금 with 핏펫’을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘페퍼스 펫적금 with 핏펫’은 정액적립식 상품으로 별도의 우대금리 조건 없이 연 5.5%의 기본 금리를 제공한다. 우대금리를 적용 받기 위한 복잡한 조건을 없애고 높은 기본금리를 제공해 가입 문턱을 낮췄다는 설명이다. 1인 1계좌에 한해 월 최소 1만 원부터 최대 50만 원까지 납입할 수 있으며, 가입 기간은 6개월이다.

핏펫과 제휴 상품인만큼 펫적금 가입 시 핏펫몰에서 사용 가능한 혜택도 제공한다. 이벤트 기간 내 펫적금을 개설한 고객 중 핏펫 신규 회원에게는 핏펫 포인트 1만5000원을, 기존 회원에게는 1만원을 지급한다. 또한 펫적금에 가입하는 모든 회원에게는 핏펫몰에서 5만 원 이상 결제 시 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰이 추가로 지급돼 최대 2만원의 혜택을 받을 수 있다.

이번 상품은 다음 달 29일까지 선착순 5000명을 대상으로 판매되며, 핏펫 앱에서 진행하는 이벤트를 통해 적금 가입 쿠폰을 수령한 뒤 해당 쿠폰코드를 디지털페퍼 앱 상품 안내 페이지에서 입력하면 가입할 수 있다.

‘페퍼스 펫적금 with 핏펫’은 페퍼저축은행에서 출시하는 세 번째 제휴적금 상품이다. 페퍼저축은행은 지난해 5월 편의점 CU와 제휴한 ‘페퍼스 제휴적금 with CU’을 시작으로 지난해 10월 페이코와 ‘페퍼스 여행적금 with PAYCO’를 성공적으로 출시하는 등 고객 혜택이 가득한 제휴적금을 활발하게 출시하며 인기를 끌고 있다.

페퍼저축은행 관계자는 “1500만 반려동물 가족들을 위해 기획한 페퍼스 펫적금은 목돈 마련은 물론 케어 비용, 의료비, 용품 구입 비용 등 반려동물과 함께 생활하며 발생하는 경제적 부담에 대비할 수 있는 1석 2조의 상품”이라며 “앞으로도 고객들의 니즈를 반영한 다양한 상품과 제휴 혜택을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

