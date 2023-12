EKA Mobility, Mitsui 및 VDL Groep과 파트너십 체결

-- 파트너사들의 전문성을 활용하여 인도에 글로벌 OEM 생산 기지 구축 목표

푸네, 인도, 2023년 12월 28일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스/ -- 인도에 자리한 세계적인 전기차 및 기술 회사인 EKA Mobility가 일본 Mitsui & Co., 및 네덜란드 VDL Groep과 파트너십을 체결했다. 이 파트너십은 인도 자동차 산업 발전에 중요한 이정표로, 인도에 최첨단 글로벌 OEM 기지를 설립, 인도에 지속 가능한 운송 수단 허브 구축을 촉진할 것으로 기대된다.

EKA Mobility joins forces with Mitsui and VDL Groep to create a leading global OEM in India