대만 신베이시 Christmasland 2023의 3D Light Projection Shows

-- 'Shining Again', 'Sweet Moments' 번갈아 선보여

신베이 2023년 12월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 대만 신베이 시정부 관광여행국(Tourism and Travel Department)이 주최하는 2023 Christmasland가 11월 17일 공식 개장해 46일 동안 도시를 밝힌다. 이번 행사를 위해 숲의 나뭇가지와 잎을 본떠 특별 제작한 크리스마스트리는 생동감 넘치는 디저트 케이크로 둘러싸여 있고 케이크의 프로스팅을 연상시키는 레이어드 조명 디자인으로 장식돼 있다. 이 매혹적인 장식은 신베이시 전역에 로맨틱한 분위기를 더할 것으로 기대된다.



A special Christmas tree resembling the forest canopy has been crafted for the occasion, and layered with lighting designs. (Photo courtesy of Tourism and Travel Department of New Taipei City Government )