Four Seasons Hotel Suzhou 개관

-- 뛰어난 풍경을 자랑하는 중국 진지호 내 사유 섬에 개관한 Four Seasons Hotel Suzhou는 도심 비즈니스 구역과 가까운 위치를 자랑하며 레저 활동, 매력적인 역사와 문화를 함께 만날 수 있다.

쑤저우, 중국, 2023년 12월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 럭셔리 호텔 업계를 선도하는 Four Seasons가 홍콩을 대표하는 개발업체 Sun Hung Kai Properties와 손을 잡고 Four Seasons Hotel Suzhou[https://www.fourseasons.com/suzhou/ ]의 개관을 알렸다. Four Seasons Hotel Suzhou는 양사의 강력한 파트너십 아래 쑤저우와 양쯔강 삼각주 지역의 새로운 랜드마크를 구축해 도심 럭셔리 리조트의 패러다임을 재정의하는 것을 목표로 세워졌다.



개관식에는 쑤저우 인민정부(Suzhou Municipal People's Government)의 Zha Yingdong 부시장, CPC 쑤저우 공업단지 운영위원회(CPC Suzhou Industrial Park Working Committee) 위원인 쑤저우 공업단지 행정위원회(Suzhou Industrial Park Administrative Committee) Liu Hua 부회장, Sun Hung Kai Properties의 Christopher Kwok 전무이사와 Sun Albert Lau, Sun Hung Kai Properties 호텔 부문 Tasos Kousloglou 최고경영자(CEO), Four Seasons 아시아 태평양 지역 호텔 운영 부문 Rami Sayess[https://press.fourseasons.com/corporate-bios/rami-sayess.html ] 사장, Four Seasons Hotel Hong Kong 지역 부사장인 Christian Poda[https://press.fourseasons.com/hongkong/hotel-team/christian-poda.html ] 총지배인을 비롯한 고위 인사들이 참석했다. 이번 행사에서는 활기찬 분위기 속에서 진행된 리본 커팅식과 전통 사자춤 공연이 쑤저우의 새로운 럭셔리 호텔의 탄생을 축하했다.



Dignitaries cut the ribbon for the grand opening of Four Seasons Hotel Suzhou

장쑤성 최초의 Four Seasons Hotel 개관

Sun Hung Kai Properties의 Christopher Kwok 전무이사는 "SHKP는 '진심을 다하는 건축(Building Homes with Heart)'이라는 신념을 바탕으로 프리미엄 랜드마크 프로젝트 개발에 전념하는 기업"이라고 밝히면서, "Four Seasons Hotel Suzhou 개관을 통해 SHKP는 양쯔강 삼각주 지역의 통합 개발을 위한 노력의 또 다른 이정표를 세웠다"고 말했다. 그는 이어 "쑤저우와 장쑤성에서 가장 독보적인 럭셔리 호텔인 Four Seasons Hotel Suzhou는 해당 지역의 또 다른 랜드마크인 Suzhou ICC와 시너지 효과를 발휘할 것"이라고 강조하며 "이는 비즈니스 역학 및 경제 활력을 재편하여 지역의 풍부한 역사와 문화유산에 새로운 매력을 더할 것"이라고 덧붙였다.

Sun Hung Kai Properties 호텔 부문 Tasos Kousloglou 최고경영자(CEO)는 "Four Seasons Hotel Suzhou를 통해 Four Seasons Hotels and Resorts와 지속적인 협력 관계를 이어 나가게 되어 기쁘다"면서 "Four Seasons Hotel Hong Kong의 성공에 이은 이 새로운 걸작은 SHKP의 프리미엄 호텔 포트폴리오를 한층 확장할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "Four Seasons Hotel Suzhou는 자연경관, 지역 유산, 현대적 라이프스타일을 결합한 진정한 어반 리조트로서 수준 높은 여행자들을 위한 특별하고 다양한 경험을 제공할 것이다"라고 말했다.

Four Seasons Hotels and Resorts 글로벌 운영 부문 Rainer Stampfer[https://press.fourseasons.com/corporate-bios/rainer-stampfer.html ] 사장은 "당사 글로벌 포트폴리오에서 가장 주목받는 최신 호텔인 Four Seasons Hotel Suzhou는 Four Seasons가 계획하고 있는 중국 내 성장 여정의 최신 이정표를 확립했다"고 전하면서 "이번 프로젝트는 당사와 비전을 공유하는 Sun Hung Kai Properties와의 두 번째 협업을 통해 이루어졌다"고 밝혔다. 그는 이어 "양측은 세심한 디테일로 Four Seasons를 대표하는 진심이 담긴 서비스를 제공할 수 있는 환경을 마련하고 쑤저우의 아름다움을 발견할 다양한 기회의 장을 열었다"고 말했다.

평온함을 누릴 수 있는 도심 속 한적한 오아시스

진지호 내 9헥타르 규모의 사유 섬에 자리 잡은 Four Seasons Hotel Suzhou는 쑤저우 중심지와 매우 가까운 곳에 위치하고 있으며 전용 다리를 통해 주요 상업 지구와 문화 랜드마크에 쉽게 접근할 수 있다. 또한 지역의 역사와 문화를 통합하는 동시에 우아하고 세련된 쑤저우 스타일을 자랑하는 정원이 공용 및 빌라 공간에 펼쳐져 있다. 진지호의 아름다운 풍경을 선사하는 호숫가와 정원의 산책로는 도심 속 고요한 안식처를 제공한다.

호텔에는 119개의 일반 객실 및 스위트룸[https://www.fourseasons.com/suzhou/accommodations/ ], 편안함과 프라이버시가 조화를 이루는 개인 정원을 갖춘 11개의 독채 빌라[https://www.fourseasons.com/suzhou/accommodations/#villas ]가 있다. 다양한 레크리에이션 및 피트니스 시설, 조용하고 세련된 스파[https://www.fourseasons.com/suzhou/spa/ ], 각 고객의 신체적, 정신적 상태에 기반한 맞춤형 웰니스 프로그램도 준비되어 있다. 전문 돌봄 서비스를 지원하는 다기능 Kids For All Seasons, 야외 인피니티 풀과 어린이 수영장이 있는 Teen Centre는 가족 여행객과 모든 연령대의 어린이를 위한 꿈같은 파라다이스가 될 것이다. 이외에도 반려동물 친화적인 어메니티와 서비스가 반려견과 함께 방문하는 투숙객에게 즐겁고 편안한 숙박 경험을 제공한다.

1000제곱미터가 넘는 다용도 연회 공간은 비즈니스 회의 및 결혼식 등 다양한 목적으로 이용할 수 있다. 쑤저우 중심부에 자리 잡은 Four Seasons Hotel Suzhou는 최첨단 맞춤형 기술을 갖춘 럭셔리한 Four Seasons Ballroom, 다목적 Grand Salon 및 다양한 Meeting Salon을 선보인다. 별도의 연회장 출입구와 전용 로비가 제공되므로 이용객들은 탁월한 접근성과 세련된 첫인상을 경험할 수 있다. Four Seasons Hotel Suzhou에는 Secret Garden과 Rose Garden을 포함한 매력적인 야외 정원도 조성되어 있다. 이처럼 넓은 공간을 자랑하는 Four Seasons Ballroom에서 고요한 호숫가 정원까지 그림 같은 낭만을 녹여낸 각 시설은 도심 속 저녁 만찬이나 야외 웨딩[https://www.fourseasons.com/suzhou/weddings/ ]을 위한 최고의 선택지가 될 것이다.

맛과 창의력이 조화를 이루는 식음 메뉴

Four Seasons Hotel Suzhou는 투숙객의 다양한 입맛을 만족시킬 수 있는 매력적인 식음 메뉴를 선보인다. 호텔을 대표하는 중국 레스토랑 Jin Jing Ge[https://www.fourseasons.com/suzhou/dining/restaurants/jin-jing-ge/ ]에는 우아한 중정 스타일의 로비, 웅장함을 자랑하는 메인 식사 공간과 7개의 개인실이 준비되어 있다. Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake의 미슐랭 레스토랑 Jin Sha의 Wang Yong 셰프와 Zhang Xiaocheng 셰프가 각각 컨설턴트 및 총괄 셰프로 참여한 Jin Jing Ge는 장난 지역 요리의 본질을 심도 있게 재해석한 신선하고 창의적인 메뉴를 제공한다. Yun He[https://www.fourseasons.com/suzhou/dining/restaurants/yun-he/ ]에서는 신선한 재료와 전문적인 실력을 바탕으로 탄생한 다양한 중국식 요리를 맛볼 수 있다.

The Lounge and Bar[https://www.fourseasons.com/suzhou/dining/lounges/lounge-bar/ ]에서는 하루 종일 현대적이면서도 풍부한 경험을 할 수 있다. 오후에는 Four Seasons의 클래식한 애프터눈 티를 맛보고 해질녘에는 노을을 감상하며 창의적인 칵테일을 즐길 수 있다. 또한 계절에 따라 운영되는 풀사이드 그릴 및 바에서 정통 이탈리아 요리와 함께 호수의 고요한 풍경과 인피니티 풀이 제공하는 도심 속 휴가를 만끽할 수 있다.

지금 쑤저우로 떠나야 하는 이유

Four Seasons Hotel Suzhou의 Arthur Ho[https://press.fourseasons.com/suzhou/hotel-team/arthur-ho.html ] 총지배인은 "Four Seasons Hotel Suzhou는 투숙객들과 함께 다가오는 봄 축제와 용의 해를 맞이할 준비를 마쳤다. 다양한 기념행사를 통해 모든 투숙객을 환영하고 기억에 남는 멋진 추억을 선사하기 위해 성심성의껏 노력하고 있다"고 말했다.

역동적인 분위기와 풍부한 문화유산으로 가득한 쑤저우에 개관한 Four Seasons Hotel Suzhou는 도시에 새로운 활력을 불어넣는 동시에 진심이 담긴 서비스를 제공할 것이다. 투숙객들은 풍부하고 다양한 숙박 경험을 통해 사랑하는 이들과 함께 소중한 추억을 만들 수 있다.

쑤저우에서 휴가, 출장 및 특별한 행사를 준비하고 있다면 +86 (512) 6281 8888 또는 온라인[https://www.fourseasons.com/suzhou/offers/ ]으로 Four Seasons Hotel Suzhou 예약이 가능하다.