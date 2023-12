Xinhua Silk Road: 쑹장, 장강삼각주 고품질 개발 지원

-- 물류 중심지 및 성장 동력 역할 수행해

베이징 2023년 12월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 20피트 길이 컨테이너 39칸에 세탁기, 에어컨, 냉장고 등 가전제품과 토목 기계, 광학 기기를 싣고 중국-라오스 철로 위를 달리는 G60 국경 간 화물 열차가 최근 상하이 쑹장구를 떠나 라오스와 미얀마를 향해 출발했다.



Photo shows the G60 S&T Innovation Valley of China's Yangtze River Delta. (Source: Songjiang District of Shanghai)