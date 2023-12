TeraBox, 안전한 클라우드와 함께 풍성한 연휴 위한 캠페인 공개

-- TeraBox와 즐거운 크리스마스 순간을 담아내고 저장하고 공유하세요.

도쿄 2023년 12월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 이번 크리스마스에 Flextech의 클라우드 저장소인 TeraBox[http://www.terabox.com/]는 '모든 순간의 저장, 모든 기쁨의 공유(Every Moment Stored, Every Joy Shared)' 캠페인을 통해 축제 분위기에 동참한다. 이번 이니셔티브는 TeraBox 앱을 통한 할인과 특별 선물을 제공하며 사용자가 TeraBox의 안전, 고용량, 사용자 친화적이라는 특징을 통해 소중한 크리스마스 순간을 안전하게 보고하고 공유할 수 있다는 점을 강조한다.

 

TeraBox의 Yu Furuya 제품 책임자는 "TeraBox는 클라우드 저장 서비스 그 이상이며 가족, 친구, 소중한 순간을 잇는 다리 역할을 한다. 이번 크리스마스에 우리는 기쁨과 사랑을 나누는 단순한 저장 공간 플랫폼을 넘어서는 것을 제공하고자 한다"고 말하며 "전 세계 사용자들이 안전하고 즐거운 연말연시를 보내고 TeraBox와 함께 소중한 크리스마스의 추억을 영원히 간직할 수 있길 바란다"고 전했다.

개인 맞춤 클라우드 저장 서비스인 TeraBox는 1TB(1024GB)의 무료 저장 공간을 포함해 안전하고 편리한 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다. 이 플랫폼은 SSL, 암호화 알고리즘 및 접근 제어 등을 포함한 첨단 보안 프로토콜을 사용해 최고 수준의 데이터 보호를 보장한다. ISO 27001, ISO27701, ISO27018 인증을 취득한 TeraBox는 전 세계 231개의 국가 및 지역에서 2억 5천만 명에 달하는 등록 사용자와 2천만 명 이상의 일일 활성 사용자에게 서비스를 제공하고 있다.

'추억은 언제나 여기에 있을 거에요(Memories Will Always Be Here)'라는 Terabox의 슬로건을 반영한 이 캠페인은 보안, 넉넉한 저장 공간, 원활한 공유를 지향하는 TeraBox의 노력에 발맞춰, 사용자가 크리스마스 경험을 간편하게 저장하고 공유할 수 있도록 한다.

TeraBox는 연휴의 기쁨과 사랑을 저장하고 공유하기 위한 안전하고 상당한 공간을 제공하는 등 연말연시 추억을 저장하고 공유하기에 최적화된 플랫폼이다. 연휴 기간 동안 TeraBox 앱을 실행하고 코드 '$TERAHAPPY202401'를 입력하면 연중 최저가로 프리미엄 멤버십을 사용할 수 있으며 TeraBox에서 제공하는 깜짝선물을 받을 수 있는 행운권 추첨 이벤트도 있다.

TeraBox 소개

일본의 Flextech가 제공하는 TeraBox는 선도적인 글로벌 클라우드 저장 솔루션이다. 도쿄에 본사를 둔 TeraBox는 전 세계 2억 5천만 명 이상의 사용자에게 단순하지만 강력한 데이터 저장 및 관리 공간을 제공하고 있다. 1TB의 넉넉한 무료 저장 공간을 제공하는 TeraBox는 고객이 어디서나 파일을 안전하게 보관하고 접근할 수 있도록 지원한다. TeraBox 앱은 운영체제별로 안드로이드용[https://apps.apple.com/SG/app/id1509453185?mt=8], iOS용[https://apps.apple.com/SG/app/id1509453185?mt=8], Windows용[https://www.terabox.com/terabox-cloud-storage-for-pc-free-download?from=pr]에서 다운받거나 www.terabox.com 에서 온라인으로 클라우드를 사용할 수 있다. TeraBox에 대한 더 많은 업데이트는 YouTube[https://www.youtube.com/channel/UCvIh8AIUUvBLfz2KaG_NEEQ] 채널에서 확인할 수 있다.

TeraBox의 Referral Program에 대한 자세한 내용은 https://terabox.onelink.me/yqcq/ij4vgrdg에서 확인할 수 있다.