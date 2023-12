Kitchens@, Finnest로부터 6500만 달러 C시리즈 투자 유치 성공

벵갈루루, 인도 및 런던, 2023년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 역동적인 클라우드 주방 업계의 선두주자인 Kitchens@가 런던에 본사를 둔 신흥 성장 투자 회사 Finnest(BNP Group Company 계열사)로부터 6500만 달러의 투자를 성공적으로 유치했다. 인도의 배달 앱인 Swiggy가 시리즈 B 펀딩 라운드 도중 Kitchens@의 주요 투자자로 중추적인 역할을 담당했다. 특히 인도 출신의 선구적인 투자자이자 기업인인 Biswanath Patnaik 박사와 군인 출신인 Arun Kar가 설립한 Finnest는 재생 에너지, 전기-수소 자동차, 스포츠와 엔터테인먼트, 스마트 시티, 항공우주 기술, 호텔과 접객업 등 다양한 분야에 꾸준히 전략적 투자를 해왔다. Arun Suraj Finnest 최고운영책임자(COO)는 투자 라운드의 리드 파트너(lead partner)로, Finnest가 끊임없이 진화하는 식음료 산업에 처음으로 진출할 수 있게 이끌었다.

Two visionaries forging a path to redefine the future of dining and investment – Dr. Biswanath Patnaik and Junaiz Kizhakkayil