샤킬 오닐, Playmaker HQ와 파트너를 맺어 완전히 새로운 팟 캐스트 네트워크 및 주간 쇼를 시작하다

개편된'The Big Podcast with Shaq'는 음악, 스포츠, 팝 문화 및 유명인 게스트를 포함하며 운동선수 및 크리에이터가 자신의 콘텐츠 브랜드를 시작하고 성장시키는 데 도움을 주려는 새로운 콘텐츠 플랫폼인 'The Big Podcast Network'를 시작하는 첫 번째 쇼 역할을 할 예정입니다

포트로더데일, 플로리다주, 2023년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 샤킬 오닐(Shaquille O'Neal)이 완전히 새로운 주간 팟캐스트 쇼와 함께 돌아왔으며 새롭게 형성된 팟캐스트 독립체인 The Big Podcast Network의 일부로 이번 가을 후반에 시작됩니다. Playmaker HQ와 샤킬 오닐의 파트너십을 통해 The Big Podcast Network는 스포츠, 사업, 엔터테인먼트 및 그 외 다양한 분야의 광범위한 팟캐스트를 개발, 제작 및 유통할 것입니다.

The Big Podcast Network의 모든 콘텐츠는 TNT의 '인사이드 더 NBA(Inside the NBA)' 동료 호스트인 아담 레프코(Adam Lefkoe) 및 Playmaker HQ의 수상 이력이 있는 프로듀서인 샤인 프리먼(Shaine Freeman) 등 Playmaker의 내부 제작 팀이 샤킬 오닐의 Jersey Legends Productions와 협력하여 제작될 예정입니다. 60분 에피소드가 2023~2024년 NBA 시즌의 남은 기간에 걸쳐 방송되고 The Big Podcast Network의 YouTube 채널, 전용 The Big Podcast 소셜 채널, Bleacher Report 앱, Max 및 Apple 및 Spotify 등 에서 이용할 수 있을 예정입니다.

The Big Podcast Network는 Playmaker HQ의 지원과 안내 및 소셜 미디어에 걸쳐 30억이 넘는 수많은 팔로워를 통해 자신의 브랜드를 시작하고 성장시키려는 운동선수 및 크리에이터를 위한 플랫폼 역할을 합니다.

"고유한 제작 및 유통 프로세스를 갖춘 크리에이티브 파트너인 Playmaker와 협력하게 되어 매우 기쁩니다."라며 오닐은 전했습니다. "The Big Podcast Network는 스포츠를 넘어 음악, 패션 및 엔터테인먼트를 포함하도록 소통을 확장하는 신선하고 다양한 목소리를 최우선으로 하며 드높일 것입니다."

이 네트워크의 핵심적인 추진 요인은 자신의 목소리와 아이디어로 콘텐츠를 개발하는 운동선수, 엔터테이너 및 크리에이터를 위한 새롭고 혁신적인 플랫폼을 만드는 것이었습니다. The Big Podcast Network와 함께하여 이들은 샤크의 창의적인 마인드, 프로모션 및 광대한 리소스 네트워크를 활용하는 동시에 Playmaker HQ의 관리, 제작, 유통 및 수익화 전문 지식을 이용하게 될 것입니다.

"첫 대화에서부터 양측 모두가 다른 운동선수가 자신만의 성공적인 콘텐츠 플랫폼을 구축하도록 지원하기 위해 완전한 서비스 플랫폼을 구축하길 바라는 것뿐만 아니라 재밌고, 창의적이며, 진정한 쇼를 제작하길 바라면서 비전이 완벽하게 일치했습니다."라며 Playmaker HQ의 사장이자 최고 콘텐츠 책임자인 브렌든 해리스(Brandon Harris)는 말했습니다. "저희의 시청자는 이미 샤크를 좋아하고 있으며 이들이 이 플랫폼을 통해 어서 샤크를 더 잘 알게 되었으면 좋겠습니다. 훨씬 더 중요한 점으로, 저희의 새로운 네트워크와 함께 훨씬 더 많은 운동선수 사업가들의 성공 스토리 뒤에 추진력이 되어 정말 기쁩니다."

Silver Tribe Media는 오닐의 The Big Podcast Network 및 Playmaker HQ 사이의 합의를 중개했습니다.

Playmaker HQ 소개

Playmaker HQ는 빠르게 성장하는 스포츠 엔터테인먼트 기업으로 콘텐츠 제작 및 유통에 특화되어 있습니다. Playmaker HQ는 월별 500개가 넘는 동영상을 제작하고 있으며 Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat 및 YouTube 등 소셜 미디어 플랫폼에 걸쳐 30억 명이 넘는 사람들에게 도달하고 있습니다. 포트로더데일에 본사를 둔 Playmaker HQ는 2023년 7월에 덴마크 코펜하겐에 있는 스포츠 미디어 그룹인 Better Collective에게 인수되었습니다. Playmaker HQ에 관한 자세한 정보는 소셜에서 @playmaker 또는 PlaymakerHQ.com 을 방문하세요.

Jersey Legends

샤킬 오닐과 마이크 패리스가 제작한 Jersey Legends는 가장 최근에 스타덤에 오른 샤크의 이야기를 연대순으로 기록한 HBO의 4분할 다큐 시리즈인 Sports Emmy-nominated SHAQ를 제작했으며 다양한 개발 단계에 있는 여러 프로젝트를 가지고 있습니다. 또한 2021년에 Queen of Basketball로 최고의 다큐멘터리 단편 부문에서 아카데미상을 받았습니다. 당사는 콘텐츠 및 하이엔드 크리에이티브 개발을 위한 인하우스 제작 서비스를 제공하는 번창하는 상업 부서를 계속해서 운영하며 다양한 파트너 및 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.



The Big Podcast with Shaq, airing throughout the 2023-2024 NBA season and will be available on The Big Podcast Network’s YouTube channel, dedicated The Big Podcast social channels, the Bleacher Report app, Max, and wherever podcasts can be found, including Apple and Spotify.



Shaq and Adam Lefkoe during episode 1 of The Big Podcast with Shaq.



Shaq (middle) and host Adam Lefkoe (right), with retired Miami Heat star Udonis Haslem, after recording episode 1 of The Big Podcast with Shaq.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2305852/Playmaker_HQ_Logo.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2305853/Playmaker_HQ.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2305854/Playmaker_HQ.jpg?p=medium600