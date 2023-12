Hisense 5S 시리즈 세탁건조기, TÜV Rheinland 탄소 발자국 인증 획득

칭다오, 중국 2023년 12월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 1위 TV 제조업체이자 생활 가전제품 부문 글로벌 기업인 하이센스의 신제품 Hisense 5S 시리즈 세탁건조기가 국제 표준인 ISO 14067에 따른 탄소 발자국 인증을 획득했다. 하이센스의 Hisense Washing Machine Company 사업부도 세계적인 기술 서비스 제공업체인 TÜV Rheinland로부터 ISO 14064-1 표준에 따라 기업 탄소 발자국 평가에서 인정을 받았다.



Hisense 5S Series Washer-Dryer has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland