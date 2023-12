Xinhua Silk Road: Wuliangye, 제27회 연례 컨벤션 개최

베이징 2023년 12월 21일 / PRNewswire=연합뉴스/ -- 토론과 협력을 통한 동반 성장을 주제로 한 제27회 Wuliangye 12•18 연례 컨벤션이 지난 월요일 중국 남서부 쓰촨성 이빈시에서 개최됐다. 이 컨벤션은 전통적으로 Wuliangye와 협력 업체들을 위해 열리는 행사다.



The 27th Wuliangye 12·18 Annual Convention, a traditional ceremony for Wuliangye and its supply chains, kicks off on Monday in Yibin City, southwest China's Sichuan Province.