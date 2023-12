HJ중공업, 처음으로 ‘지속가능경영보고서’ 발간

ESG 성과와 비전, 경영 전략 담아

HJ중공업 ‘지속가능경영보고서’ 자료 이미지. [사진=HJ중공업]

[헤럴드경제(부산)=임순택 기자] HJ중공업은 ‘지속가능경영보고서’를 올해 처음으로 발간하고 회사 홈페이지에 공개했다고 20일 밝혔다.

보고서에는 회사 현황과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 전략 등을 담았다.

‘Beyond Into Green, Beyond Into Great’을 ESG 경영 슬로건으로 정해 환경친화적인 경영과 사회적 책임, 지배구조 개선을 위한 전략과 이행 현황 등을 충실히 담았다.

HJ중공업은 발간사를 통해 “HJ중공업은 글로벌 시장의 리더로 다시 한 번 도약하는 새로운 시대를 준비하고 있다”며 “현재 위치를 뛰어넘어 친환경적인 위대한 회사로 거듭나기 위해 전 임직원이 지속가능한 가치를 창출하는데 매진하겠다”고 밝혔다.

HJ중공업은 올해 10월 한국ESG기준원의 ESG 평가에서 지난해 B보다 한 등급 오른 B+를 받았다.

HJ중공업은 이번 첫 발간을 시작으로 매년 지속가능경영보고서를 발간해 투자자와 이해관계자들의 ESG 정보공개 요구 확대와 지속가능성 정보 공시 의무화 등에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다.

