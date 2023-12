'익스피리언스 아부다비', 영감 주는 새로운 관광 캠페인 공개

새 글로벌 캠페인 '당신의 페이스를 찾아서' 공개

몰입감 넘치는 아부다비 여행 소개

아부다비, 아랍에미리트, 2023년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 아부다비 문화관광부(Department of Culture and Tourism)의 관광 브랜드인 '익스피리언스 아부다비(Experience Abu Dhabi)'가 새로운 글로벌 캠페인 '당신의 페이스를 찾아서(Find Your Pace)'를 공개했다. 이 캠페인은 새로운 시각으로 아부다비의 숨겨진 보석과 인기 명소를 소개하면서 남녀노소 누구나 아부다비를 탐험하고 싶은 호기심을 자극한다.



익스피리언스 아부다비는 '당신의 페이스를 찾아서'를 통해 호기심을 자극함으로써 관광객들이 고대 유적지를 비롯 상징적인 현대적 보물로 알려진 곳부터 미지의 세계까지 자신만의 특별한 여정을 만들 수 있게 해준다. 또한 모험의 스릴, 몰입감 넘치는 문화 체험, 자연 경관 속에서 즐기는 편안한 휴식 등 관광객이 여행지에서 맛볼 수 있는 다양한 취미와 열정, 그리고 색채를 소개한다.

리듬과 음악, 생동감 넘치는 배경이 돋보이는 '당신의 페이스를 찾아서'는 아부다비를 처음 여행하는 네 명의 주인공을 따라가며 영감과 흥분을 만끽할 수 있다. 이를 통해 회복력을 제공하는 즐거운 여행을 느껴볼 수 있다. 고요한 Al Ain Oasis, Sheikh Zayed Grand Mosque, 영감을 주는 Qasr Al Watan, 유명한 Louvre Abu Dhabi, 광활한 Green Mubazzarah, 400만 년 이상 된 것으로 추정되는 Al Wathba Fossil Dunes 등이 주요 관광 명소가 소개된다.

보다 몰입도 높은 맞춤형 경험을 추구하는 여행객들에겐 창의적이고 감동적인 스토리를 전달하면서 아부다비가 자신의 페이스를 찾고 싶은 사람은 누구나 환영하는 꼭 방문해야 할 장소라는 인식을 심어준다. 캠페인 영상은 에미레이트 내에서 찾을 수 있는 모든 매력의 뿌리가 이곳 문화로부터 나온다는 것을 보여주면서 방문객들이 아부다비를 여행할 때 경험할 수 있는 느낌을 고스란히 전달하기 위해 제작됐다.

'당신의 페이스를 찾아서'는 아부다비에서 맛볼 수 있는 세 가지 핵심 경험을 통해 모든 여행객의 욕구와 관심사와 열정을 충족시켜 준다는 점을 강조한다. 즉, 아부다비는 창의적인 교육과 풍요로운 삶을 만끽하며 영감을 주는 여행지이자, 방문객들이 활력을 되찾고 재충전하며 탈출할 수 있는 회복의 여행지이면서, 엔터테인먼트와 모험을 통해 스릴을 느낄 수 있게 해주는 여행지란 것이다. 그리고 이 모든 경험을 1년 내내 단 몇 분 간격으로 할 수 있으므로 자신의 속도에 맞춘 탐험이 가능하다.

'당신의 페이스를 찾아라'는 모든 소셜 미디어 플랫폼에서 이용할 수 있으며, 여기https://www.youtube.com/watch?v=DioDucxzQXU에서 확인할 수 있다.

아부다비 문화관광부 소개

아부다비 문화관광부는 아부다비의 문화 및 관광 부문과 창조 산업의 지속 가능한 성장을 주도하면서 경제 발전을 촉진하고 아부다비가 광범위하게 추구하는 글로벌 야망을 달성하는 데 도움을 준다.

문화관광부는 선도적인 국제 관광지로서의 에미리트의 위상을 높여주는 기관들과 협력해 이곳의 잠재력에 대한 공동의 비전을 중심으로 생태계를 통합하고, 노력과 투자를 조정하며, 혁신적인 솔루션을 제공한다. 또 문화와 관광을 지원하기 위한 최고의 도구와 정책 및 시스템을 활용하기 위해 노력하고 있다.

아부다비 문화관광부의 비전은 에미리트의 사람과 유산 및 풍경에 의해 정의된다. 우리는 따뜻한 손님맞이의 전통과 선구적인 이니셔티브 및 창의적인 사고로 대표되는 진정성과 혁신 및 비할 데 없는 경험의 장소로서 아부다비의 위상을 더 높이기 위해 노력하고 있다.

아부다비 문화관광부와 여행지에 대한 더 자세한 정보는 dct.gov.ae 및 visitabudhabi.ae에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2303592/Experience_Abu_Dhabi_Fort.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2303593/Mubazzarah_Experience_Abu_Dhabi.jpg?p=medium600