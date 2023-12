BJ60, 두바이서 신차 발표회 'Xide of Delight' 개최

두바이, 아랍에미리트 2023년 12월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ 지난 12월 15일, 켐핀스키 호텔 & 레지던스 팜 쥬메이라에서 BAI가 신차 BJ60의 글로벌 출시를 알리는 행사를 개최했다. 이번 행사에는 두바이 중국 대사관 대표자, 아랍에미리트 왕실 구성원, 그리고 중동의 저명한 언론을 포함, 150여 명의 참관객이 자리를 빛냈다. 에너지와 기대감이 넘친 이번 행사의 참석자들은 JB60의 혁신적인 디자인과 최첨단 기술에 찬사를 보냈다.



“Xide of Delight” Launch Event

두바이 주재 중국 총영사인 H.E. Li Xuhang은 BAIC에 따뜻한 축하 인사를 건넸다. H.E.Li는 BJ60를 직접 시승해 본 후, 차량에 대한 칭찬을 아끼지 않으며 성능, 디자인, 그리고 혁신에 놀랐다고 말했다. 그는 또한 이번 출시가 중국과 아랍 국가 간의 경제 및 문화적 교류에 긍정적인 역할을 수행하고 있으며, 아랍에미리트 시장에 중국 자동차 시장의 존재감과 명성을 한 층 높이는 중요한 행사임을 강조했다.

AI Shaali Moto의 회장이자 창립자인 H.E Marwan Alshaali는 '이번 행사는 두바이의 다이나믹한 열정을 나타낼 뿐 아니라 아랍에미리트와 중국 간 굳건한 경제와 상업적 교류를 촉진하고자 하는 우리의 목표를 잘 보여준다.'라고 말했다.

중국과 중동은 2000년에 걸친 긴 무역 역사를 가지고 있다. 중국 국민들은 실크로드와 해상 스파이스 로드를 통해 중동에 방문하고 거래하곤 했다.

중국을 대표하는 자동차 회사 중 하나인 BAIC은 중동 시장을 중요한 전략적 시장으로 설정하고 최우선시해 오는 등, 설립 초기부터 지금까지 중동 시장에 활발히 참여하고 있다. BAIC의 총괄 이사이자 최고경영자(CEO)인 Nanhua Yang은 '이러한 전략의 일환으로, BJ60 모델의 주요 출시 시장으로 중동을 선정했다'라고 연설에서 밝혔다.

BAIC의 출시 행사는 언론도 사로잡았다. 새로운 모델의 혁신적이고 세련된 디자인은 모든 참석자의 눈을 사로잡았으며 오래도록 기억에 남을 만한 경험을 제공했다.

BJ60은 차량 외부 디자인부터 내부 기능까지 두바이의 고급스러운 취향에 걸맞은 독특한 매력을 뽐낸다.

파트타임 사륜구동, 3개의 차동 잠금장치, 1-12 등급의 크롤 컨트롤(Crawl Control), 비내력 차체 구조 등과 같은 뛰어난 오프로드 역량으로 BJ60는 오프로드 환경에서 뛰어난 성능을 자랑한다. 한편, 도심에서는 4륜 독립 서스펜션 시스템, 넓은 실내 공간, 첨단 운전자보고 시스템(ADAS), 놀라울 정도로 조용한 실내와 같은 특징으로 고요하고 편안한 도심 주행 경험을 선사한다.

BAIC는 사용자 중심적 브랜드 철학에 따라, 고유의 브랜드 구성요소와 확립된 사명으로 고객에게 상상 이상의 운전 경험과 서비스를 제공하려 노력해 왔다. BAIC는 '손에 닿는 아름다운 삶 만들기(Make beautiful life within reach)'라는 브랜드 사명 하에, 도전가, 실용주의자, 그리고 공유자를 위한 아름답고 실용적인 라이프스타일을 제공하는 것을 목표로 한다. 'REALIABLE'이라는 브랜드의 핵심 가치를 기반으로 BAIC는 세부적인 디자인에 집중하여 감정적인 공명을 통해 고객과 깊은 관계를 형성한다. BAIC는 단순히 자동차 생산업체가 아닌, 혁신하고 사용자의 요구 사항에 충족하기 위한 브랜드이다. 다문화 도시인 두바이에서의 BAIC 브랜드 철학은 문화적 영감, 동양적 자신감의 통합, 따뜻함, 그리고 독특한 스타일을 제품 설계에 녹여내어 도시의 다문화성과 조화를 이루는 것이다.

전 세계 49개의 국가 및 지역에서 존재감을 뽐내는 BAIC는 이미 제품과 서비스 면에서 세계 시장의 인정을 받았으며 이러한 글로벌 영향력은 점차 강화되고 있다.

한편, 2023년은 전 세계 여러 국가에 성공적인 신차 출시와 함께 일련의 혁신을 보여준 해였다. X55II 신형 모델은 아르헨티나, 에콰도르, 멕시코, 칠레, 페루 등 남아메리카 국가에서 출시되었다. 또한 폴란드에서는 11월 11일, X35, X55II, 그리고 ALL NEW X7 등의 신모델을 선보이며 유럽 시장으로의 진출을 시작했다. 시장 확장을 지속 꾀하는 회사로서, BAIC는 혁신 최우선, 고객 만족, 그리고 기업 책임 활동 등 핵심 가치에 전념하고 있다. 이번 'Xide of Delight' 행사는 단순히 신차 발표회가 아니라 BAIC와 두바이 시장을 위한 새로운 장이라 할 수 있다.

