REALTY ONE GROUP의 고급 부동산 중개인으로 구성된 글로벌 네트워크 ONE LUXE, 기록적인 속도로 성장

라스베이거스, 2023년 12월 15일 /PRNewswire/ -- 목적 중심의 현대적인 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈 중 하나인 Realty ONE Group은 고급 부동산 사업부인 ONE LUXE를 불과 3년 전에 출시한 이후로 전 세계 회원 수가 급증하여 미국 전역과 7개국에서 인증된 고급 부동산 전문가가 1,000명을 넘어섰다.



ONE LUXE 전문가는 고급 주택 마케팅 연구소(Institute for Luxury Home Marketing, ILHM)에서 교육을 받았으며 해당 시장에서 가장 엘리트인 중개인으로서 최고가액의 부동산을 등재하고 수준 높은 구매자를 지원한다.

Realty ONE Group의 CEO 겸 창립자인 Kuba Jewgieniew는 "당사의 ONE LUXE 전문가들은 업계에서 가장 경험이 풍부하고 끈기 있고 추진력이 뛰어나며 고객에게 엄청난 가치를 계속해서 입증하고 있습니다. 이 전문가들은 고급 마케팅 프레젠테이션부터 고급 재단장, 최고의 가상 투어 등에 이르기까지 구매자와 판매자에게 확실한 서비스를 제공하는 데 모든 것을 투자했습니다. 우리는 전문 서비스를 요청하는 모두에게 최고의 경험을 제공할 수 있도록 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 말했다.

2005년 창립 이래 Realty ONE Group은 중개인 중심에 초점을 둔 혁신적인 부동산 산업을 일으키고, 역동적인 브랜드, 비즈니스 코칭 및 독점 기술 플랫폼을 혁신하여 부동산 전문가가 더 빠르게 더 큰 성공을 거둘 수 있도록 지원한 업체로 알려져 있다. Realty ONE Group의 전체 서비스 외에도 ONE LUXE 회원은 역동적인 고급 마케팅 자산, ONE University(ONE.U)를 통한 추가 교육, 지도자 그룹 그리고 널리 유통되는 ONE LUXE Magazine에 등재하거나 광고할 기회를 독점으로 이용할 수 있다.

2023년에 Realty ONE 그룹은 기업가가 선정한 2023년 최고의 글로벌 프랜차이즈(Top Global Franchise 2023 by Entrepreneur)로 선정되었고 또한 기업가의 경쟁이 치열한 2023년 Franchise 500® 명단 에서 2년 연속 부동산 프랜차이저 1위를 차지했다.

업계에 알려진 UNBrokerage는 49개 주, 워싱턴 DC 및 16개 이상의 국가와 지역에 걸쳐 400개 이상의 사무실에 19,000명 이상의 부동산 전문가를 보유하고 성장하고 있다.

Realty ONE Group 소개

2005년에 설립된 Realty ONE Group은 검증된 비즈니스 모델, 역동적인 COOLTURE, 혁신적인 위치, 우수한 비즈니스 코칭, 지원, 기술 및 파트너를 통해 부동산 분야에서 가장 빠르게 성장하는 라이프스타일 브랜드 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 미국 49개 주, 워싱턴 DC, 16개 국가 및 지역에 걸쳐 400개 이상의 지역에서 19,000명 이상의 부동산 전문가를 보유한 회사로 빠르게 성장했습니다. Realty ONE Group은 2년 연속 Entrepreneur Magazine에서 최고의 부동산 브랜드로 선정되었으며, 프랜차이저는 REAL Trends에서 전국 상위 1%에 선정되었습니다. Realty ONE Group은 고객뿐만 아니라 부동산 전문가 및 프랜차이즈 소유자에게도 개방적으로 앞서 나가고 있습니다. 자세히 알아보려면 www.RealtyONEGroup.com을 방문하시기 바랍니다.

