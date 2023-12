린이 무역 도시 국제 브랜드 홍보 콘퍼런스, 베이징에서 개최

베이징 2023년 12월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 타임즈 온라인에서 발췌:

지난 12월 10일, '전 세계 고품질 상품의 수집과 판매(Gathering and Selling of Quality Goods around the World)'를 주제로 한 국제 브랜드 홍보 콘퍼런스인 'Linyi Trade City – China Aggregation'이 베이징에서 열렸다.

콘퍼런스에서는 중국 동부 산둥성에 위치한 린이 무역 도시의 국제적인 브랜드와 투자 유치를 한 단계 높이기 위해 도시의 무역 및 물류 산업에서의 최근 업적을 자세히 설명하고 린이 무역 도시로의 변환과 업그레이드를 소개했다.

중국 린이시 상임위원회 위원이자 시 홍보부서장인 Zhang Xiaobin이 콘퍼런스를 주재했으며 100여 명의 외국 사절단과 기업 대표들이 행사를 빛냈다.

린이시위원회 위원장인 Ren Gang이 콘퍼런스에서 연설을 통해 최근 몇 년간 린이시가 최고의 무역 및 물류 도시로 발전하는 전략을 적극적으로 실행하고 발전해 왔다고 전했다.

주중 파키스탄 대사관 1등 서기관인 Awais Zafar는 중국과 파키스탄의 우정은 깊고 지속적이다고 말했다. 린이 도시의 발전은 중국 경제의 활력과 혁신을 반영한다. 현대 무역 및 물류 도시 건설은 린이시의 발전 잠재력을 깨웠을 뿐 아니라 세계 경제에서 중요한 역할을 하는 도시로 자리매김할 수 있게 만들었다.

전 중국 상무부 차관인 Chen Jian, 린이시 상임위원회 위원이자 부시장인 Juan Xinyang, 전 대외무역경제협력부 차관인 Zhou Keren, 그리고 국제무역경제협력연구원 부연구원인 Zhu Sigjao도 연설을 전했다.

또한 Shandong Huafeng Enterprise Group 회장인 Yu Xinwen, Shandong Lanhua Group의 최고 경영책임자(CEO)인 Guan Zhaojun, Linyi Wholesale Market Group 회장인 Sun Siyong, Linyi Wholesalers Association의 협회장인 Sun Baoan, 그리고 Linyi Xinminghui Safety Technology의 총책임자인 Li Hui도 기업 대표로서 연설을 전했다.