East Asian Cultural Capital 2023, 중국 청도에서 성황리에 폐막

청두, 중국 2023년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 12월 7일, Chengdu Symphony Orchestra Concert Hall에서 2023 East Asian Cultural Capital • Chengdu, China Year of Activities의 폐막식과 함께 Chengdu Symphony Orchestra의 인기 콘서트가 막을 내렸다. '세계가 청두를 알게 하라(Let the World See Chengdu)'를 주제로 삼은 이번 행사는 청두시 문화, 라디오, 텔레비전, 관광국(Chengdu Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, and Tourism)이 주최하고 Chengdu International Media Co., Ltd., Chengdu Foreign Cultural Exchange Center, Chengdu Symphony Orchestra가 주관했다.



The Chengdu Symphony Orchestra performed wonderful performances for the guests at the closing ceremony

East Asian Cultural Capital은 중국과 일본, 한국의 정상이 문화 교류 분야에서 이룬 중요한 성과로서 '일대일로(Belt and Road)' 이니셔티브를 구체적으로 실행한 것이다. 또한 Asian Civilization Dialogue Conference의 정신을 구현하고 인류 운명 공동체를 구축하기 위한 구체적인 정책이며, 국제적 이미지와 중국 스타일, 톈푸(Tianfu)의 매력을 갖춘 도시로서 청두의 좋은 이미지를 전 세계에 보여주었다. 올해 6월 '2023 East Asian Cultural Capital • Chengdu, China Year of Activities'가 공식 출범한 이후, 100개 이상의 독특한 행사가 잇달아 열렸다. 청두는 톈푸 문화를 가교로 삼아 중국, 일본, 한국 간의 문화 교류 및 상호 이해를 통해 다른 나라들과 함께 지속적으로 발전하고 있다. 문화 및 관광 교류를 통해 모든 국가의 사람들이 만나 서로를 알아갈 수 있고, 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 조화를 이루게 되며, 이를 통해 청두의 독특한 매력을 세계에 보여줄 수 있었다.

지난 2022년 1월, 청두는 가장 높은 점수를 얻어 2023년의 'East Asian Cultural Capital'로 선정되었으며, 'East Asian Cultural Capital'이라는 이름 아래 다양한 형태의 문화 및 관광 활동을 수행하여 청두의 역사와 문화를 선보이고 세계 무대에서 중국의 뛰어난 전통문화를 계승하고 홍보하겠다는 청두의 아름다운 합의를 전 세계에 선언했다. 청두는 올해부터 다양한 국제 문화 관광 테마 활동을 통해 그 약속을 이행하고 있다.



Tianfu Parade and Korean City Scene Exhibition

청두에서 'East Asian Cultural Capital'이 진행되는 동안, 청두와 'East Asian Cultural Capital' 도시 간의 문화 협력을 증진하기 위하여 여러 행사를 통해 전 세계의 문화를 청두로 초청했다. 10월 12일부터 15일까지 Chengdu International Intangible Cultural Heritage Expo Park와 여러 분관 행사장에서 '2023 East Asian Cultural Capital • Chengdu Year of Activities'의 중요한 문화 관광 행사 중 하나인 Tianfu Grand Parade를 공식적으로 공개하기도 했다.

동시에 톈푸 문화는 'East Asian Cultural Capital'의 장점 또한 활용하여 'East Asian Cultural Capital'이 속한 여러 도시로 항해하며 청두를 전 세계에 알렸다. 올 9월부터 11월까지는 청두시 문화, 라디오, 텔레비전, 관광국이 주최하고 Chengdu International Media Co., Ltd.와 Chengdu Foreign Cultural Exchange Center, 기타 단위 및 기관이 주관한 '2023 East Asian Cultural Capital • Chengdu, China Activity Year' Chengdu City Scene Exhibition을 '설산 아래 공원 도시, 불꽃놀이 속 행복한 청두(A Park City Under the Snow Mountains, A Happy Chengdu in the Fireworks)'라는 주제로 중국 청두와 한국 대구에서 개최했다.

청두시 문화, 라디오, 텔레비전, 관광국의 대표는 폐막식에서 '2023 East Asian Cultural Capital • Chengdu, China Year of Activities'가 개막한 이후 청두는 '세계가 청두를 알게 하라'는 주제 아래 무형유산 교류를 비롯해 문학과 예술, 스포츠 행사, 관광, 음식 보급, 창의적 디자인, 문화 관광 홍보 등 다양한 문화 교류 활동을 수행하며 청두의 독특한 문화유산과 도시의 매력을 충분히 보여주었다고 말했다. 다양한 활동은 문화 혁신과 발전을 촉진하고 문화적 소프트 파워를 높이기 위한 청두의 의식과 책임을 보여주었을 뿐만 아니라, 사람들을 개인화하는 시공간을 가르는 문화 교류와 상호 학습을 통해 East Asian Cultural Capital의 브랜드 영향력을 강화하기도 했다.

올해부터 소셜 미디어를 기반으로 '청두 거리 걷기'가 유행하면서 Chengdu Aviation Port의 입출국 승객이 계속 늘어나고 있다. 10월 31일 현재, 청두의 출입국 심사대는 218만 명 이상의 출입국자를 조사했으며, 이는 전년 대비 570%, 2019년 동기 대비 36% 증가한 것이다. 청두는 도시적 매력으로 전 세계의 관광객을 계속 유치하고 있다. '풍요의 땅(Land of Abundance)'으로 알려진 청두가 전 세계적으로 인기 관광지가 되고 있다.