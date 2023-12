Joko Widodo 대통령, 중소기업 발전 위한 BRI 은행 지원 노력 치하

-- Joko Widodo 대통령, BRI 은행 주최로 열린 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 개막식 참석

자카르타, 인도네시아 2023년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Joko Widodo 인도네시아 대통령이 2023년 12월 7일 Jakarta Convention Center에서 열린 BRI 은행의 UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 개막을 축하했다. 은행 창립 128주년 기념행사의 일환으로 열린 이 행사는 그동안 인도네시아 중소기업이 해외 바이어와 연결되고 중소기업 성장을 촉진하는 플랫폼 역할을 해왔다. '글로벌 연결 구축(Crafting Global Connection)'이라는 주제로 3일간 열린 올해 행사에는 700개 중소기업이 참가해 올해로 5회째를 맞이하는 이 권위 있는 박람회를 기념했다.



Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI's UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.