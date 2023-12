NDC Partnership, 기후 및 자연 위한 통합된 행동 추진

-- COP28, CBD COP15 Presidencies, 약 30개 국가 및 연합에 가입해

두바이, 아랍에미리트 , 2023년 12월 10일 /PRNewswire/ -- NDC Partnership, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP28의 의장국인 아랍에미리트, United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) COP15의 의장국인 중화인민공화국, 그리고 30여개 국가 및 연합이 통합된 기후 및 자연 행동 시행을 위한 더 강력한 국제, 지역, 현지 협력을 촉진하기 위해 '기후, 자연, 인류에 대한 COP28 공동성명(COP28 Joint Statement on Climate, Nature and People)'[https://www.cop28.com/en/joint-statement-on-climate-nature ]을 지지했다.

제1회 전 지구적 이행점검(Global Stocktake)에서 여실히 드러난 것처럼 Paris Agreement의 단기 및 장기 목표 또는 2030 목표와 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework의 목적을 달성하기 위한 모든 경로에는 기후 변화, 생물다양성 손실 및 토지 황폐화를 해결할 접근법이 반드시 포함되어야 한다. 또한 이 접근법은 시너지 효과를 내는 대대적이고 일관적인 방식으로 진행되어야 한다.

NDC Partnership의 Pablo Vieira 글로벌 디렉터는 "오늘 발표된 기후, 자연, 인류에 대한 공동성명은 생물다양성과 기후 우선순위를 증진하고 NCD를 향한 의욕에 불을 지피겠다는 공동의 신념을 보여준다. 생물다양성은 지속 가능한 삶은 보장하고 모두가 공유하는 생태계의 지속성에 의존하는 사람들의 건강과 복지에 매우 중요하다. NDC Partnership은 200개 이상의 회원으로 구성된 네트워크를 활용해 뜻을 함께하는 연합과 함께 여러 국가가 기후-자연 행동에 통합된 대응을 하도록 지원할 것이다"라고 밝혔다.

이러한 목표를 달성하기 위해 공동성명은 다음과 같은 공통의 목표 아래 국내외 협력을 강화하겠다는 지지를 표명한 국가의 약속을 확인한다:

- 각 국가의 국가 자발적 기여(Nationally Determined Contributions, NDCs), 국가 적응 계획(National Adaptation Plans, NAPs), 국가 생물다양성 전략 및 행동 계획(National Biodiversity Strategies and Action Plans, NBSAPs)에 대한 연계성을 촉진한다

- 모든 출처에서 기후 및 자연에 대한 재정 및 투자를 확대한다

- 원주민 지역사회, 성인 여성, 소녀, 청소년 및 기타 취약 계층의 공평한 표현과 참여를 보장한다

- 국가 기후, 생물다양성, 토지 복구 방안 및 전략의 계획 및 수립에 있어서 사회 전체가 참여하는 방식을 촉구한다

- 기후 및 자연 전반에 걸친 데이터 수집, 방법, 보고 프레임워크에 대한 일관성 및 상호운용성을 보장한다.

COP28에 이어 이 연합 그룹은 정기적으로 만나 공동 행동을 위해 협력하고, 2025년 벨렝에서 열리는 COP30에 앞서 2024년 CBD COP16과 COP29에서 차기 COP 의장단의 주재하에 다시 모일 예정이다.