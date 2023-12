Menarini Group, 새로운 무진행 생존 데이터 발표

-- SABCS 2023에서 ESR1 돌연변이가 있는 ER+, HER2- 전이성 유방암(mBC) 환자의 임상적으로 관련된 하위군에서 얻은 오르세르두®(엘라세스트란트) EMERALD 임상시험의 새로운 무진행 생존 데이터 발표

- 제3상 EMERALD 임상시험의 이번 새로운 사후 분석은 종양에 ESR1 돌연변이가 있는 내분비 민감 집단(CDK4/6 억제제 기간이 12개월 이상)에서 엘라세스트란트를 평가하였다.

- 이 분석은 골, 간 및/또는 폐 전이 환자, PIK3CA 및 TP53 등의 흔한 동반 변이 환자, HER2 발현이 낮은 환자 등 시험한 하위군 전반에서 무진행 생존의 임상적으로 유의미한 개선을 보였다.

- 이런 결과는 ESR1 변이 종양이 여전히 내분이 민감성인 경우, ER 경로가 주요 질병 동인일 수 있다고 입증한다.

이탈리아 피렌체 및 뉴욕, 2023년 12월 9일 /PRNewswire/ -- 암 환자에게 전환적 암 치료법을 제공하는 데 중점을 두는 선도적인 국제 제약 및 진단 회사인 Menarini Group(이하 '메나리니')과 Menarini Group의 완전 소유 자회사인 Stemline Therapeutics, Inc.(이하 'Stemline')가 오늘 모든 관련 하위군에서 무진행 생존(PFS)의 임상적으로 유의미한 개선을 입증한 중추적 EMERALD 임상 시험의 새로운 사후 분석 결과를 제시했다. 이 데이터는 내분비 민감성이며 ESR1 돌연변이가 있고 이전 CDK4/6 억제제 치료 기간이 12개월 이상인 ER+, HER2- 진행성 또는 전이성 유방암(mBC) 환자에서 표준치료(SOC)와 비교한 단일 제제 오르세르두(ORSERDU®, 성분명: 엘라세스트란트[elacestrant])에서 바람직한 PFS를 보인다. 이 데이터는 2023년 12월 5일부터 9일까지 열리는 2023년 San Antonio Breast Cancer Symposium(SABCS)에서 발표될 예정이다.

EMERALD는 내분비 단독요법(풀베스트란트, 레트로졸, 아나스트로졸, 엑스메스탄) 표준치료 대비 오르세르두의 통계적으로 유의한 PFS를 입증한 제3상 등록 임상시험이다. 이런 결과에 기초하여 FDA는 2023년 1월 27일 하나 이상의 내분비 요법 후 질병 진행을 보인 ER+, HER2-, ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암이 있는 폐경 후 여성이나 성인 남성의 치료에 오르세르두를 승인하였다. ESR1 돌연변이는 40% of ER+, HER2- 진행성 또는 mBC의 최대 40%에 존재한다. 이는 표준 내분비 요법에 대한 내성을 일으킨다고 알려져 있는 한 요인이며 현재까지 이런 돌연변이가 있는 종양은 치료하기 어려웠다.

중요한 점으로 SABCS 2022에서 발표되었던 EMERALD PFS 결과의 이전 사후 하위군 분석은 이전 CDK4/6 억제제 치료 기간이 오르세르두에서 긴 PFS과 관련되었지만 SOC에서는 그렇지 않았다고 입증하였다. EMERALD 무작위배정 전 12개월 이상 CDK4/6 억제제를 투여 받은 ESR1 돌연변이 환자에서 오르세르두의 PFS 중앙값은 8.6개월이고 SOC에서는 1.9개월로 오르세르두에서 진행 또는 사망 위험이 59% 감소하였다(HR=0.41 95% CI: 0.26-0.63). [1]

이 업데이트된 분석에서 Menarini Stemline은 골, 간 및/또는 폐전이가 있는 환자, 흔한 PIK3CA 또는 TP53 변이를 동반한 환자 또는 HER2 발현이 낮은 환자 등을 포함해 많이 나타나는 임상 및 주요 생체표지자 하위군에서 단일 제제 오르세르두의 유익성을 평가하였다.

미국 텍사스 대학 샌안토니오 MD Anderson Cancer Center 유방암 전문의이자 내과 교수인 Virginia Kaklamani 의학박사는 "이 업데이트된 관찰결과는 오르세르두 단독요법이 ESR1 돌연변이가 있는 ER+, HER2- 전이성 유방암 환자의 유망한 이차치료 방법"이라며, " CDK 4/6을 이용한 이전 치료기간이 12개월 이상인 환자에서 엘라세스트란트 단독요법이 많은 중요 하위군 전반에서 표준치료 대비 무진행 생존의 일관적인 개선을 보였고, 이런 결과는 골전이뿐만 아니라 간 및/또는 폐 전이에서도 관찰되었고, PIK3CA 및 TP53 등의 흔한 동반 변이 환자와 HER2 발현이 낮은 환자에서도 관찰되었다"고 말했다.

오르세르두는 이런 하위군 전반에서 내분비 단독요법(풀베스트란트, 레트로졸, 아나스트로졸, 엑스메스탄) 표준치료에 비해 임상적으로 유의미한 PFS 개선을 보였다. 오르세르두는 이전 CDK4/6 억제제 치료 기간이 12개월 이상일 때 PFS의 유의한 증가를 보여 ESR1 돌연변이 종양이 여전히 내분비 민감성인 경우, 전이 부위, 동반 PIK3CA 또는 TP53 변이 또는 낮은 HER2 발현과 무관하게 ER 경로가 주요 질병 동인일 수 있다고 제시하였다. 전체 초록은 여기[http://sabcs2023.eventscribe.net/fsPopup.asp?Mode=posterinfo&PosterID=623727 ] 에서 볼 수 있다.

Menarini Group의 Elcin Barker Ergun 최고경영자(CEO)는 "SABCS 2023에서 발표되는 데이터는 오르세르두와 ESR1 돌연변이 종양을 표적하는 단일 제제로서 그 잠재성에 대한 본사의 지식을 기초로 한다"며 "Menarini Stemline의 목표는 암 환자의 생명을 연장하고 삶을 개선하는 전환적 치료법을 제공하는 것으로, 많은 적절한 전이성 유방암 환자에게 많이 필요한 내분비 요법과 안전성 프로파일이 관리가능한 요법을 제공하게 되여 기쁘다"고 말했다.

안전성 데이터는 이전에 보고된 결과와 일치하였다. 오르세르두에서 가장 흔한 이상반응은 근골격통, 메스꺼움, 중성지방 증가, 콜레스테롤 상승, 구토, 피로, 소화불량, 설사, 칼슘 감소, 요통, 크레아티닌 증가, 관절통, 나트륨 감소, 변비, 두통, 얼굴 홍조, 복통, 빈혈, 칼륨 감소, 알라닌 아미노전이효소 증가 등이다. 오르세르두에 대한 중요한 안전성 정보가 아래 제공된다.

SABCS 2023에서 발표되는 Menarini Group/ Stemline Therapeutics의 전체 발표에 대한 상세 정보는 여기[https://www.menarini.com/en-us/news/news-detail/menarini-group-announces-new-data-on-orserdu174-elacestrant-at-the-2023-san-antonio-breast-cancer-symposium-and-on-elzonris174-tagraxofusp-erzs-at-the-65th-american-society-of-hematology ] 를 참조한다.

EMERALD 제3상 시험(NCT03778931) 소개

EMERALD 제3상 임상시험은 ER+, HER2-진행성/mBC 환자에서 이차 또는 삼차 단독요법으로서 엘라세스트란트를 평가하는 무작위배정, 공개, 활성 대조 시험이다. 이 시험은 CDK4/6 억제제를 포함하여 하나 또는 두 가지 내분비 요법으로 이전 요법을 받은 478명을 등록하였다. 이 시험의 환자들은 엘라세스트란트나 시험자가 선택한 승인된 호르몬 제제 중 하나에 무작위배정되었다. 이 시험의 일차 평가변수는 전체 환자 집단과 에스트로겐 수용체 1 유전자(ESR1) 변이 환자에서 무진행 생존(PFS)이었다. ESR1-변이가 있는 종양 환자군에서 엘라세스트란트의 PFS 중앙값은 3.8개월이었고, SOC에서는 1.9개월로 엘라세스트란트는 SOC 대비 진행 또는 사망 위험을 45% 낮추었다 감소하였다(PFS HR=0.55, 95% CI: 0.39, 0.77).

오르세르두(엘라세스트란트) 소개 미국 적응증: 오르세르두(엘라세스트란트) 345mg 정제는 하나 이상의 내분비 요법 후 질병 진행을 보인 에스트로겐 수용체(ER) 양성, 인간 상피 성장인자 수용체 2(HER2) 음성, ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암이 있는 폐경 후 여성 또는 성인 남성의 치료에 적응된다.

미국의 전체 처방 정보는 www.orserdu.com 에서 찾아볼 수 있다.

중요한 안전성 정보

경고 및 주의사항

이상지질혈증: 고콜레스테롤혈증과 고중성지방혈증은 오르세르두 투여 환자에서 각각 30% 및 27% 발생률로 발생했다. 3등급 및 4등급 고콜레스테롤혈증 및 고중성지방혈증의 발생률은 각각 0.9% 및 2.2%였다. 오르세르두 투여 시작 전과 투여 중 정기적으로 지질 프로파일을 모니터링한다.



배태아 독성: 동물 관찰결과와 그 작용기전에 기초하여 오르세르두는 임신부에 투여 시 태아 손상을 야기할 수 있다. 임신부와 가임 여성에게 태아에 대한 잠재적 위험을 안내한다. 가임 여성은 오르세르두 투여 중과 마지막 투여 후 1주 동안 효과적인 피임법을 사용해야 한다. 가임 여성 파트너가 있는 남성 환자는 오르세르두 투여 중과 마지막 투여 후 1주 동안 효과적인 피임법을 사용해야 한다.

이상반응

중대한 이상반응은 오르세르두 투여 환자의 12%에서 발생하였다. 오르세르두를 투여한 환자의 >1%에서 발생한 중대한 이상반응은 근골격통(1.7%) 및 메스꺼움(1.3%)이었다. 치명적 이상반응은 오르세르두 투여 환자의 1.7%에서 발생하였으며 심정지, 패혈성 쇼크, 게실염, 불명의 원인(각 1명) 등이었다.

실험실 비정상을 포함해 오르세르두의 가장 흔한 이상반응( > 10%)은 근골격통(41%), 메스꺼움(35%), 콜레스테롤 증가(30%), AST 증가(29%), 중성지방 증가(27%), 피로(26%), 헤모글로빈 감소(26%), 구토(19%), ALT 증가(17%), 나트륨 감소(16%), 크레아티닌 증가(16%), 식욕 감소(15%), 설사(13%), 두통(12%), 변비(12%), 복통(11%), 얼굴 홍조(11%), 소화불량(10%) 등이었다.

약물 상호작용

CYP3A4 유도제 및/또는 억제제 병용: 강력 내지 중등도 CYP3A4 억제제와 오르세르두의 병용을 피한다. 강력 내지 중등도 CYP3A4 유도제와 오르세르두의 병용을 피한다.

특수 집단에서의 사용

수유: 수유부는 오르세르두 투여 중과 마지막 투여 후 1주 동안 수유하지 않도록 안내한다.

간장애: 중증 간장애(Child-Pugh C) 환자에서 오르세르두 사용을 피한다. 중등도 간장애(Child-Pugh B) 환자에서 오르세르두 용량을 낮춘다.

소아 환자에서 오르세르두의 안전성 및 효과는 수립되지 않았다.

의심되는 이상반응을 보고하려면 Stemline Therapeutics, Inc.에 1-877-332-7961 또는 FDA에 1-800-FDA-1088 또는 www.fda.gov/medwatch 로 연락한다.

엘라세스트란트 임상 개발 프로그램 소개 엘라세스트란트는 일부 임상시험에서 전이성 유방암 질환에 대해 단독요법으로나 다른 요법과의 병용요법으로 연구 중이다. ELEVATE( NCT05563220[https://clinicaltrials.gov/study/NCT05563220 ] )는 알펠리십, 에베롤리무스, 팔보시클립, 아베마시클립, 리보시클립과 병용한 엘라세스트란트의 안전성 및 유효성을 평가하는 제1b/2상 임상시험이다. ELECTRA( NCT05386108[https://clinicaltrials.gov/study/NCT05386108 ] )는 ER+, HER2- 유방암 환자에서 아베마시클립과 병용한 엘라세스트란트를 평가하는 공개, 제1b/2상, 다기관 시험이다. 이 제2상 부분은 이 중 뇌전이가 있는 환자 집단에서 이 투여 요법을 평가한다. ELCIN( NCT05596409[https://clinicaltrials.gov/study/NCT05596409 ] )은 하나 또는 두 가지 이전 호르몬 요법을 받았으며 전이 상태에서 사이클린 의존성 키나아제 표적 효소 CDK4 및 CDK6 억제제(CDK4/6i)를 투여 받은 적이 없는 에스트로겐 수용체 양성(ER+)/인간 상피성장 인자 수용체2 음성(HER2-) 진행성/전이성 유방암 환자에서 엘라세스트란트의 유효성을 평가하는 제2상 임상시험이다.

Menarini Group 소개

Menarini Group은 44억 달러 이상의 매출과 17000명이 넘는 직원을 둔 선도적인 국제 제약 및 진단 회사이다. Menarini는 심장학, 종양학, 호흡기학, 소화기학, 감염 질환, 당뇨병, 염증 및 진통 의약품으로 부합되지 않는 필요가 높은 치료 영역에 중점을 둔다. 18개 제조소와 8개 연구개발 센터가 있는 Menarini Group의 의약품은 전 세계 140개국에 제공된다. 추가 정보는 www.menarini.com 을 방문한다.

Stemline Therapeutics Inc. 소개

Stemline Therapeutics Inc.(이하 'Stemline')은 Menarini Group의 완전 소유 자회사로 새로운 암치료제의 개발 및 상용화에 중점을 둔 상용 단계 생물의약품 회사이다. Stemline은 미국과 유럽 연합에서 하나 이상의 내분비 요법 후 질병 진행을 보인 에스트로겐 수용체(ER) 양성, 인간 상피성장인자 수용체 1(HER2) 음성, ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암이 있는 폐경 후 여성 또는 성인 남성의 치료에 적응되는 경구 내분비 요법인 오르세르두®(엘라세스트란트)를 시판하고 있다. Stemline은 공격적 혈액암인 모구 형질세포양 수지세포 종양(BPDCN) 환자에서 CD123을 표적하는 새로운 표적 치료제인 엘존리스(ELZONRIS®, 성분명: 타그락소푸르프[tagraxofusp-erzs])도 미국과 유럽에서 판매하고 있다. 이는 현재까지 미국과 유럽연합에서BPDCN에 대해 승인된 유일한 치료제이다. Stemline은 다발성 골수종에 대한 XPO1 억제제인 넥스포비오(NEXPOVIO®, 성분명: 셀리넥소[Selinexor])도 유럽에서 판매하고 있다. Stemline은 여러 고형암 및 혈액암에 대해 여러 단계로 개발되고 있는 광범위한 소분자 및 생물학적 의약품 임상 파이프라인도 보유하고 있다.

[1] Bardia et al. EMERALD phase 3 trial of elacestrant versus standard of care endocrine therapy in patients with ER+/HER2- metastatic breast cancer: Updated results by duration of prior CDK4/6i in metastatic setting. SABCS 2022. GS3-01