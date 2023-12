FII Institute, 제1회 아시아 FII PRIORITY 개최

-- 서밋 홍콩서 12월 7~8일 열려

-- 홍콩특별행정구(SAR) 정부 및 홍콩증권거래소(HKEX)와 협력해 개최하는 FII PRIORITY 홍콩 서밋에 전 세계 비즈니스 및 금융 리더 참가 예정

리야드, 사우디아라비아, 2023년 12월 7일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아 Public Investment Fund(PIF) 총재인 Future Investment Initiative(FII) Institute의 HE Yasir Al-Rumayyan 소장이 12월 7일과 8일 양일간 홍콩에서 제1회 Asia FII PRIORITY Summit을 개최한다.



John Lee 홍콩 행정장관, Paul Chan 재무장관, Christopher Hui 금융서비스 재무부 국장, Laura Cha 홍콩증권거래소(HKEX) 회장이 FII Institute 인사들의 홍콩 방문을 환영할 예정이다. 대표단을 상대로 한 John Lee 행정장관의 특별 연설도 예정되어 있다.

FII Institute는 투자 부문 데이터와 '인류에 미치는 영향(Impact on Humanity)'이란 하나의 의제를 중심으로 활동하는 글로벌 비영리 재단이다. Institute의 PRIORITY 프로그램은 세계에서 가장 시급한 과제를 해결하기 위해 회원사 및 전략적 파트너가 지원하는 정상회의, 이니셔티브 및 보고서로 구성되어 있다.

HE Yasir Al-Rumayyan 소장은 주미 사우디아라비아 대사인 Reema bint Bandar Al Saud 공주와 사우디아라비아 투자부 장관 HE Khalid A. Al-Falih와 함께 서밋에 참석할 예정이다.

12월 7일, HKEX 커넥트 홀(Connect Hall)에서 열리는 '체인지메이커 이사회(Board of Changemakers)'가 글로벌 서밋의 시작을 장식한다. Laura Cha HKEX 회장, Ronnie Chan Hang Lung Capital 설립자, Jean-Pascale Tricoire Schneider Electric 회장, Mohammad A Abunayyan ACWA Power 설립자 겸 회장, Tony Chan 킹 압둘라 과학기술대학교(King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) 총장, Richard Li Pacific Century Group 그룹 회장, Kevin Sneader Goldman Sachs 아시아·태평양 사장 등이 45분간 진행되는 이사회 세션에서 글로벌 경제와 전략적 이슈를 주제로 논의할 예정이다.

이 외에도 Fang Fenglei Hopu Capital 회장, Jixun Foo GGV Capital Asia 매니징 파트너, Cheah Cheng Hye 홍콩 상장 Value Partners Group 공동 회장 겸 공동투자책임자, Lawrence Moloney Google 수석 AI 담당자, Patrick Motseppe Africa Rainbow Minerals 회장, Joshua Fink Luma Group 설립자 등도 참석한다.

서밋에는 1000명 이상의 비즈니스 및 금융 리더들도 참석할 것으로 예상된다.

Richard Attias FII Institute 최고경영자(CEO)는 "홍콩은 글로벌 비즈니스 허브이자 투자자들의 연결 장소로서 상당히 중요한 역할을 하고 있다"면서 "파트너인 홍콩 정부 특별행정구 및 HKEX와 함께 이 위대한 도시에서 첫 아시아 서밋을 개최하게 되어 영광"이라고 말했다. 그는 이어 "FII Institute는 경제 성장, 번영, 에너지 전환 자금 조달 등 인류가 당면한 가장 큰 과제를 해결하기 위해 각국 지도자들을 불러 모아 최고위급의 건설적인 대화를 나누는 것이 목표"라면서 "12월 7일과 8일 양일간 중요한 글로벌 이슈에 대해 집중적으로 논의할 것이며, 모두를 위한 더 나은 미래를 위해 아시아 전역에 퍼져 있는 친구와 동료들과 협력할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이번 서밋에서는 지난 10월 사우디 수도 리야드에서 열린 FII7에서 '새로운 나침반(The New Compass)'이란 주제로 열린 논의를 이어가 글로벌 사우스(Global South)로의 ESG(환경·사회·지배구조) 유입, 인공지능(AI) 규제와 관련된 글로벌 공조, 교육과 의료에 대한 보다 공평한 접근을 위한 투자에 필요한 실행 가능한 솔루션을 모색할 예정이다.

홍콩에서 열리는 FII PRIORITY 서밋에서 논의될 다른 주제로는 ▷혁신가들이 글로벌 차원에서 시민의 우려를 해결하기 위해 행동하는 방법, ▷경제 성장을 주도하는 글로벌 사우스의 역할 ▷새로운 아시아 ▷하이퍼테크(hypertech) 세기 ▷모두를 위한 삶을 개선하는 AI와 웹4, ▷브릭스(BRICS)의 미래 ▷인간 중심 거시 금융 ▷아시아 공급망, ▷제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28) 및 기후 기술 등이다.

FII Institute 소개

FII Institute는 투자 부문 데이터와 '인류에 미치는 영향'이란 하나의 의제를 중심으로 활동하는 글로벌 비영리 재단이다. 전 세계를 아우르는 포용력을 기반으로 훌륭한 인재를 육성하고, AI와 로봇공학, 교육, 의료, 지속 가능성이란 네 가지 주요 분야에서 아이디어를 실제 솔루션으로 전환하는 데 주도적 역할을 수행한다.