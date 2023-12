FP Markets, 케냐 자본시장청 수여 FX 브로커 라이선스 취득

-- FP Markets, 아프리카에서 두 번째 라이선스 취득으로 아프리카 내 규제 영역 확대

시드니 , 2023년 12월 6일 /PRNewswire/ -- FP Markets[https://www.fpmarkets.com/ ]가 5일 케냐에 설립한 자회사 FP Markets Limited가 케냐 자본시장청(Capital Markets Authority, 이하 CMA)으로부터 논딜링(non-dealing) 외환 브로커 라이선스를 취득했다고 발표했다. 이로써 FP Markets는 진정한 글로벌 온라인 외환[https://www.fpmarkets.com/forex/ ] 및 차액결제거래(CFD)[https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/ ] 브로커로서의 입지를 더욱 다져 나갈 수 있을 전망이다.



FP Markets granted secondAfrican regulation to further expand its regulatory footprint in Africa.

FP Markets는 케냐에서 라이선스를 취득하면서 아프리카 내에서 규제 입지를 강화할 수 있게 됐다. FP Markets는 다양한 대륙에서 글로벌 규제 입지를 강화하기 위해 노력하는 가운데 2022년 5월 10일 남아프리카공화국 금융감독청(Financial Sector Conduct Authority, 이하 FSCA)으로부터도 규제 라이선스를 취득했다.

FP Markets의 Craig Allison 최고경영자(CEO)는 케냐 라이선스 취득 소식과 관련 "케냐 CMA로부터 라이선스를 취득하게 돼 매우 기쁘다"면서 "케냐는 우리에게 중요한 새로운 전략적 장소로 부상했으며, 젊고 역동적인 트레이딩과 투자 커뮤니티를 자랑하는 국가다. 케냐는 규제가 잘 정비된 금융 서비스의 중심지이자 아프리카의 허브로서 두각을 나타내고 있으며, 강력한 기업가 정신과 지속적인 성장을 자랑하는 선진 경제국이다. 우리는 케냐에서 사업을 운영하면서 현지 규제 당국 및 정부와 협력해 업계가 지속 가능한 방식으로 계속해서 발전할 수 있게 만들기를 고대한다"고 덧붙였다.

이번 CMA 라이선스 추가로 FX Markets는 규제 입지를 더욱 확대할 수 있게 됐다. FX Markets의 자회사들은 현재 호주증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission), 남아프리카공화국 FSCA, 모리셔스 금융서비스위원회(Financial Services Commission), 키프로스 증권거래위원회(Cyprus Securities and Exchange Commission), 바하마 증권위원회(Securities Commission of the Bahamas) 등 여러 규제 당국으로부터 라이선스를 받았다.

FP Markets는 최고의 트레이딩 조건을 제공하는 글로벌 선도 브로커로서 트레이더와 투자자가 트레이딩 플랫폼 MT4 [https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ], MT5[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/ ], cTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ ] 및 Iress[https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/ ]를 통해 트레이딩이 가능한 1만여 곳의 시장에 접근할 수 있게 해준다. FP Markets는 지수[https://www.fpmarkets.com/indices/ ], 상품[https://www.fpmarkets.com/commodities/ ], 채권[https://www.fpmarkets.com/bonds/ ], 상장지수펀드(ETF)[https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/ ], 디지털 통화[https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/ ] 외에도 유로/달러(EUR/USD), 달러/원(USD/JPY) 등 인기 환율로부터 글로벌 거래소에서 거래되는 소형주까지 아프리카 전역의 고객에게 세계적 수준의 트레이딩 서비스를 제공할 수 있기를 고대한다.

2005년에 설립된 FP Markets는 고객에게 주요 자산군에 걸쳐 1만 개가 넘는 트레이딩 가능한 상품을 제공하는 '다중 규제를 받는(multi-regulated)' 브랜드이며, 여러 최상위 유동성 제공업체에서 종합적인 가격(pricing) 정보를 제공한다. 또한 일관되게 타이트한 스프레드(spread)[https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/ ], 빠른 체결, 탁월한 연중무휴 다국어 고객지원[https://www.fpmarkets.com/customer-experience/ ], 모든 트레이딩 전략과 스타일에 적합한 다양한 유형의 계정[https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/ ]도 제공한다.

편집자 참고 사항

FP Markets 소개:

- FP Markets는 18년 이상의 업력을 자랑하는 다중 규제를 받는 외환 및 CFD 브로커이다.

- 최저 0.0핍(pip)부터 시작하는 경쟁력 높은 은행 간 외환 스프레드를 제공한다.

- 트레이더는 FP Markets의 모바일 앱[https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/ ], MetaTrader 4[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ], MetaTrader 5[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/ ], WebTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/ ], cTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ ], Iress[https://www.fpmarkets.com/platforms/iress/ ] 등 강력한 온라인 거래 플랫폼 중에서 선택해 사용할 수 있다.

- 24시간 연중무휴로 제공되는 탁월한 다국어 고객 서비스는 Investment Trends의 인정을 받아 5년 연속 'The Highest Overall Client Satisfaction' 상을 수상하는 영예를 안았다.

- FP Markets는 Global Forex Awards에서 5년 연속(2019, 2020, 2021, 2022, 2023) 'Best Global Forex Value Broker' 상을 수상했다.

- FP Markets는 2022년과 2023년 Global Forex Award에서 'Best Forex Broker – Europe' 및 'Best Forex Partners Programme – Asia' 상을 각각 수상했다.

- FP Markets는 Ultimate Fintech Awards 2022에서는 'Best Trade Execution' 상을 수상했다.

- FP Markets는 2023 FAME Award에서 'Best CFD Broker in Africa'로 선정됐다.

- FP Markets는 Ultimate Fintech Awards APAC 2023에서 'Best Trade Execution' 및 'Most Transparent Broker' 상을 수상했다.

FP Markets의 다양한 상품과 서비스에 대한 더 자세한 내용은 https://www.fpmarkets.com/에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2293849/FP_Market_Africa.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1574261/4441086/FP_Markets_Logo.jpg?p=medium600

출처: FP Markets