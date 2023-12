CORD, 파리협정 제6조 이행 촉진 위한 기후행동센터 출범

- 카타르에 본부를 둔 CACE 출범…파리협정 제6조 이행 가속화 위한 민관 파트너십 촉매제 역할 기대

- CACE, 역량구축, 기후금융, 정책 해법 등을 통해 정부와 민간 부문 지원… 온실가스 배출 억제 및 지속가능개발목표 추진 프로젝트에 원활한 자금 지원 촉진

- GCC, 글로벌 탄소 레지스트리 공개… 첨단 통합 탄소 레지스트리 솔루션, 새로운 탄소 포집 및 저장 방법 개발, 자연 기반 솔루션 제공

두바이, 아랍에미리트 , 2023년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 국제 탄소 크레딧 및 지속 가능 개발 프로그램인 Global Carbon Council(GCC)을 설립한 Gulf Organisation for Research & Development(GORD)가 파리협정 제6조의 이행을 가속화하기 위해 오늘 Climate Action Center of Excellence(CACE)를 출범했다. 이와 함께 글로벌 탈탄소화 노력을 지원하기 위한 일련의 탄소시장 이니셔티브를 제안했다.

Dr. Vinitaa Apte, Founder of Terre Policy Centre; Dr Yousef Alhorr, Founding Chairman of Global Carbon Council and the Gulf Organisation for Research & Development; and Kishor Rajhansa, Chief Operating Officer at Global Carbon Council