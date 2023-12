SaniSure, EcoVadis Silver Rating 획득

지속가능성을 향한 확고한 헌신 인정받아

카마릴로, 캘리포니아, 2023년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 전 세계에서 일회용 바이오프로세싱 제품(원료의약품과 완제 의약품 제형 및 충전) 생산 및 세포ž유전자 요법을 선도하는 SaniSure가 자사의 지속가능성 관행을 인정받아 EcoVadis Silver Rating을 획득했다고 발표했다. 이를 통해 SaniSure는 상위 25% 등급에 해당하는 기업으로 거듭났으며 지속가능한 운영에 대한 확고한 헌신에 대한 지지를 받았다.

EcoVadis는 전 세계 여러 산업에 속한 기업의 환경적 성과와 사회적 성과를 평가하는 신뢰할 수 있는 플랫폼이다. SaniSure는 총점 60점을 받으며 바이오 제조 산업에서 상위 20%에 해당하는 기업으로 자리매김했다.

SaniSure의 Steven Chevillotte 최고경영자는 "EcoVadis Silver Rating은 바이오프로세싱 산업에서 자사가 보여준 환경 면에서 책임감 있는 관행을 향한 의지를 보여주는 증거"라고 전하면서, "이 업적을 통해 우리가 최근 달성한 진전과 자사의 사업 운영에서 지속가능성을 더 접목하기 위한 노력을 인정받게 되어 자랑스럽다"고 덧붙였다.

EcoVadis Silver Rating을 획득하면서 SaniSure는 사업 운영 전반에서 미칠 수 있는 환경적 영향을 감소하려는 적극적인 노력을 인정받았다. SaniSure는 강력한 환경, 사회, 지배구조 프로그램을 시행할 계획이며, 향후 더 높은 지속가능성 목표를 달성하기 위해 헌신할 예정이다.

SaniSure의 지속가능성 이니셔티브 및 관행에 관한 더 자세한 내용은 https://sanisure.com/sustainability/에서 확인할 수 있다.

SANISURE 소개

The Best Home a Drug Can Get® - SaniSure는 바이오프로세싱 및 세포ž유전자 요법 시장에서 일회용 솔루션을 설계, 개발, 제조하는 기업이다. SaniSure의 포트폴리오는 주문 제작형 병 및 용기 조립체, 저용량 혼합 솔루션, 운송 세트, 충전 솔루션, 세포 배양병(roller bottle) 시스템, 바늘 및 바늘 조립체, 금형 생산된 뚜껑, 플라스크, 튜브, 백, 클램프를 포함한다. SaniSure는 북아메리카와 유럽에 5개 시설을 운영하며 생물약제 및 생명공학 업계를 선도하는 고객들을 지원하고 있다.