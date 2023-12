The Westin Surabaya, 미니 쿠퍼와 함께하는 숙박-투어 상품 출시

수라바야, 인도네시아 2023년 12월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- The Westin Surabaya가 2023년 한 해를 마무리하며 투숙객들에게 몰입감 넘치는 숙박과 투어 경험을 제공하기 위한 프리미엄 컬래버레이션을 선보인다. The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/hotels/travel/subwi-the-westin-surabaya/ ]는 Plaza Mini Indonesia와 손을 잡고 미니 쿠퍼(Mini Cooper) 자동차를 올해의 크리스마스 장식 아이콘이자 투숙객을 위한 셔틀 차량으로 선보인다.



The newest collaboration from The Westin Surabaya with Plaza Mini Indonesia to bring Mini Cooper as an immersive guest experience.

Complex Marcomm의 Tessa Zelyana 매니저는 "12월은 우리 호텔이 전 세계에서 수라바야를 찾는 가족 단위 여행객들의 기쁨으로 가득 차는 시기"라면서 "따라서 두 프리미엄 브랜드의 합작이 실현돼 가족들에게 잊을 수 없는 특별한 경험을 선사할 수 있게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

특별한 '수라바야 미니 투어'와 함께하는 '숙박의 품격을 더하다' 패키지

The Westin Surabaya는 고객의 여행에 품격을 더하는 매력적인 경험을 선사하고자 클럽과 스위트룸 같은 프리미엄 객실 전용 룸을 이용할 수 있는 '숙박의 품격을 더하다(Elevate Your Stay)' 패키지를 선보인다. 이 패키지는 더 넓은 객실과 웨스틴 클럽 라운지(Western Club Lounge) 단독 이용처럼 한층 더 업그레이드된 혜택을 선호하는 고객에게 적합하다. '미니 쿠퍼로 숙박의 품격을 높이다(Elevate Your Stay with Mini Cooper)'[https://www.marriott.com/offers/elevate-your-stay-x-mini-cooper-off-97744/subwi-the-westin-surabaya ] 에디션은 이그제큐티브 스위트룸과 그랜드 스위트룸 전용 상품이다. 이 에디션에서는 고객이 직접 선택 가능한 엄선된 일정으로 구성된 시티 투어 '수라바야 미니 투어'가 추가 혜택으로 제공된다. Tessa 매니저는 "우리는 Heritage, City-Center, #DiSurabayaBarat 투어란 세 가지 투어 카테고리를 제공한다"면서 "각 투어마다 유명한 랜드마크와 미식 명소를 두 가지씩 선택할 수 있어 2시간 동안 수라바야를 한눈에 둘러보고 싶은 고객에게 안성맞춤"이라고 말했다. 그는 이어 "미니 쿠퍼 셔틀 차량에 앉아서 여행을 즐길 수 있도록 전담 드라이버가 동승하기 때문에 아무런 걱정할 필요가 없다"고 강조했다.

반짝이는 크리스마스 장식 아이콘이 된 미니 쿠퍼

셔틀 차량 외에 또 다른 미니 쿠퍼가 로비 부근에 호텔의 주요 장식으로 전시되어 있다. 이 차량은 칠리 레드 색상의 신형 미니 3도어 Electric으로, 커다란 빨간색 크리스마스트리 옆에 서 있다. Tessa 매니저는 "곧 크리스마스가 다가오는 만큼 고객들이 가장 먼저 방문하는 로비부터 밝고 화사한 축제 분위기를 연출하고 싶었다"면서 "투숙객과 방문객들이 장식과 함께 사진을 찍으며 올해 크리스마스의 추억을 간직하길 바란다"고 말했다.

'미니 쿠퍼로 숙박의 품격을 높이다' 예약은 www.westinsurabaya.com에서 할 수 있다.