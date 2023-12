Yili Group, 혁신적인 INIKIN 화산 미네랄워터 공개

-- 제20회 Global Water Drinks Congress에 초청받아

퍼스, 스코틀랜드 2023년 12월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제20회 Global Water Drinks Congress가 11월 27일 스코틀랜드 글렌이글스에서 3일 동안 열렸다. 세계 물 음료 업계에서 가장 영향력 있는 최고 수준의 포럼으로 평가받는 이 연례행사는 세계 유수의 혁신가들이 모여 업계 최고의 성과를 축하하고 최신 트렌드를 모색하는 자리다.

Yili Group은 포럼에 초청돼 중국 식수 시장에 대한 인사이트와 건강식품 산업 발전을 위한 자사의 노력을 발표할 기회를 얻었다. Yili Innovation Center Europe 총괄 책임자인 Gerrit Smit 박사는 '중국 소비자의 새로운 수요 충족(Meeting the New Demands of Chinese Consumers)'이라는 제목으로 기조연설을 했으며 INIKIN 화산 미네랄워터 시리즈를 소개했다.

전 세계에서 155개 제품이 출품되어 치열한 경합을 벌인 '글로벌 워터 드링크 어워드 시상식(Global Water Drinks Awards)에서 Yili의 INIKIN은 '최고 기술 혁신(Best Technology Innovation)' 및 '최고 브랜드 확장(Best Brand Extension)' 부문 잎차, '최고 포장/라벨 디자인(Best Packaging/Label Design)' 부문 무잉크 병 등 3개 부문에서 최종 후보로 선정됐다.

최고의 수원지 탐색

건강한 식수의 중요성에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 Yili는 2019년 중국 최초로 병에 넣어 파는 화산 미네랄워터 브랜드 INIKIN을 출시했다.

전 세계 수백 곳의 수원지를 현지 조사하여 엄선한 INIKIN 제품은 산림 비율이 95%에 달해 '천연 산소 바'로 불리는 산악 지역인 아얼산(Arxan)과 세계 3대 천연 광천수 공급원 중 하나인 창바이 산맥(Changbai Mountains)에서 공급받는다.

화산암층을 통해 여과된 물은 화산 미네랄 성분이 풍부하다. 또한 독특한 지질 덕분에 물은 자연스러운 약알칼리성이며, 목 넘김이 부드럽고 은은한 단맛을 낸다.

제품 포트폴리오의 혁신

Smit 박사는 연설에서 천연 미네랄워터 한 병이 어떻게 3초 만에 갓 만든 차 한 병으로 바뀌는지 청중에게 시연해 보였다.

INIKIN Brewed Tea는 병뚜껑이 동결 건조된 차 가루와 물을 분리하는 특허 기술을 적용했으며, 이는 중국 최초로 개발된 제품이다. 뚜껑을 열면 뚜껑에 들어 있던 차 가루가 떨어져 나와 단 3초 만에 물에 녹아 무설탕의 신선한 차 음료가 만들어진다. Smit 박사는 "제품명에서 알 수 있듯이 물은 방금 손으로 우려낸 것처럼 신선하고 맛있다"고 말했다.

Zenith Global의 회장이자 이번 회의의 주최자인 Richard Hall은 Brewed Tea를 시음한 후 "이런 차는 처음 먹어본다. 정말 멋진 아이디어다"라면서 "'최고 기술 혁신'과 '최고 브랜드 확장' 부문에서 최종 후보에 오른 것을 축하한다"고 호평했다.

지속 가능한 발전 추구

INIKIN의 무잉크 병 디자인은 수자원과 생물 다양성을 보호하여 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)를 지원하고자 하는 Yili의 노력과 일맥상통한다.

현지 수원의 자연 생태는 3000여 종의 희귀 동식물의 서식지이며, 이는 병 디자인에 영감을 줬다. 잉크와 화석 연료의 사용을 줄이고 패키지의 재활용을 용이하게 하기 위해 레이저 기술을 활용해 병에 라벨을 새겼다.

Carbios의 Clovis Thaumoux 패키징 시장 매니저는 "레이저 인쇄를 통해 라벨을 사용하지 않고 에너지 사용량을 줄일 수 있다"면서 Yili의 지속 가능한 개발 솔루션에 찬사를 보냈다. 그는 이어 "Yili는 탄소 발자국을 줄임으로써 지구를 위해 행동한다"며 "이는 모든 시장에 적용할 수 있는 기술이다. 미래가 가까이 다가왔다"고 말했다.