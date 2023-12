Zoomlion Agriculture Machinery Global Business Conference

-- 농기계 발전 새로운 장 열어

창사, 중국 2023년 12월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(이하 Zoomlion; 1157.HK)가 11월 28일부터 29일까지 창사에서 2024년 Zoomlion Agriculture Machinery Global Business Conference를 개최했다. 이번 행사는 20개 이상의 국가에서 140여 명의 해외 대표를 포함해 약 1000명의 딜러가 참석해 성황을 이뤘다.



Representatives from international agents taking a close look at Zoomlion Agriculture Machinery’s products