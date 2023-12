미디어 투어로 살펴본 하이난 FTP의 중국 현대화 모습

하이커우, 중국 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 11월 27일부터 12월 1일까지 60여 명의 기자, 해외 홍보 담당자, 소셜 미디어 인플루언서 등이 중국 남부 하이난성의 주요 산업단지를 방문해 아름다운 시골 풍경을 감상하며 하이난 자유무역항(FTP)의 발전상을 가까이서 살펴보는 기회를 가졌다.



On Nov. 29, the group of reporters and social media personalities visited Sanya Yalong Bay International Rose Valley, an industrial base boosting the development of surrounding villages.