LONGi, COP28에서 환경과 지속 가능성을 위한 기술 솔루션 제공

-- 기후 변화에 대응하고 지속 가능한 발전을 촉진하기 위한 방안 제시

두바이, 아랍에미리트 2023년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 태양광 기술 분야의 글로벌 리더인 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.(LONGi)가 오늘 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP28 정상회의에서 청정에너지 전환을 옹호하고 에너지 형평성을 증진하기 위한 계획을 공개했다. 연례 UN Climate Summit를 위해 세계 지도자들이 모인 가운데, LONGi는 여러 활동으로 청정에너지를 통한 지속 가능한 개발에 대한 회사의 리더십을 강화하고 태양광 혁신 및 연구 분야에서 글로벌 리더로서의 역량을 더하고 있다.

LONGi의 설립자인 Li Zhenguo 사장은 "LONGi가 COP28에 참여하여 2015년 이후 가장 중요한 기후 정상회의에서 회사의 이니셔티브를 선보일 기회를 가지게 되어 감사하다"고 전하면서 "LONGi는 지속 가능한 개발의 지지자이자 실천가, 리더로서 정부부터 기업, 미디어, 일반 국민에 이르기까지 모든 당사자가 이 글로벌 문제를 해결하기 위해 각자의 강점을 활용함으로써 기후 변화를 해결하는 방법을 따라 단결하기를 바란다"고 밝혔다.

COP28 정상회의는 파리 협정 이후 첫 글로벌 점검이 될 것이며 2015년부터 합의된 목표를 달성하기 위한 각국의 진전 상황을 공식적으로 평가하는 첫 자리가 될 것이다. 정상회의에서는 화석 연료 생산 감소와 재생 가능 에너지원 확대, 기후 변화와 관련된 이니셔티브에 대한 투자 증가 등 국가가 온실가스 배출을 현저히 줄일 수 있는 방안에 초점을 맞출 예정이다.

이번 COP28은 LONGi가 정상회의에 참여한 지 5년째 되는 해이다. 올해 행사에서 LONGi는 세계 탄소 중립을 위한 '그린 파워+ 그린 수소(Green Power+ Green Hydrogen)' 이니셔티브를 포함해 주목할 만한 여러 내용을 발표할 예정이다. 또한 개발도상국에서 '에너지 형평성'을 촉진하는 사례를 공유하고 중동의 청정에너지 전환 가능성을 보여주는 사우디아라비아와 카타르의 획기적인 태양광 프로젝트에서 얻은 통찰력을 전할 것이다.

올해 정상회의의 또 다른 하이라이트로는 LONGi의 Solar+ Pavilion을 꼽을 수 있다. 이는 태양광 기술에 초점을 맞춘 최초의 활성화 시설로, LONGi의 신기술 제공 방법과 청정에너지 솔루션에 존재하는 기회를 보여줄 수 있는 공간을 제공할 것이다. 이 파빌리온에서는 기후 변화가 여성과 아동 같은 특수 그룹에 미치는 영향과 에너지 집약적 기업의 전환, 저개발 국가 및 지역의 청정에너지 프로그램 구현, 청정에너지 분야의 기술 혁신 등 다양한 주제를 다루는 25개 이상의 활동이 진행될 예정이다.

LONGi의 Solar+ Pavilion 개막식에서 Li Zhenguo 사장은 "말보다 행동이 더 큰 힘을 발휘한다"고 언급하며 "COP28 참가를 통해 지속 가능한 개발 관행을 함께 모색하면서 태양광 기술이 제공하는 가치와 영향을 보여주고 싶다"고 덧붙였다.

LONGi의 UN 기후 정상회의 참여 연대표

- 2018년, LONGi는 COP24에 처음으로 참가해 청정에너지 생성을 위해 청정에너지를 홍보하는 'Solar for Solar' 프로그램을 공개했다.

- 2019년, COP25에서 '중국의 2050 태양광 발전 전망(China's 2050 Solar Development Outlook)'을 발표하여 중국뿐만 아니라 전 세계의 지속 가능한 발전을 위한 태양광의 중요성을 강조했다.

- 2021년, COP26에서 첫 번째 기후 행동 백서를 발표했다.

- 2022년, COP27에서 글로벌 에너지 형평성을 발표했다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 세계 최고의 태양광 기술 회사가 되기 위해 최선을 다하고 있으며 전체 시나리오 에너지 전환을 위한 고객 중심 가치 창출에 주력하고 있다.

LONGi는 '친환경 세상을 만들기 위해 태양 에너지를 최대한 활용한다(making the best of solar energy to build a green world)'는 사명 아래 기술 혁신에 전념해 왔으며 모노 실리콘 웨이퍼 셀 및 모듈, 상업용 및 산업용 분산형 태양광 솔루션, 친환경 에너지 솔루션, 수소 장비 등 다섯 개 사업 부문을 구축했다. 회사는 친환경 에너지를 공급하기 위한 역량 강화에 힘써 왔으며, 최근에는 글로벌 제로 탄소 개발을 지원하기 위해 친환경 수소 제품 및 솔루션을 도입하기도 했다. www.longi.com/

COP28 소개

COP28 UAE는 11월 30일부터 12월 12일까지 Expo City Dubai에서 개최된다. 이번 회의에는 국가 원수와 정부 관료, 국제 업계 리더, 민간 부문 대표, 학계, 전문가, 청년, 선주민 및 기타 비국가 단체를 포함해 7만 명 이상이 참가할 것으로 예상된다. COP28 UAE에서는 파리 기후 협약에 따라 기후 목표에 대한 진전 상황을 종합적으로 평가하는 최초의 Global Stocktake를 제공할 예정이다.