UL Solutions, 한국에 첨단 배터리 테스트 및 엔지니어링 시험소 개소

- 글로벌 첨단 배터리 시험소, 전기차 배터리 제조 허브인 평택에 위치



- 자동차 배터리 제조업체들이 안전성을 향상시키고 세계 시장에 진출할 수 있도록 지원

평택, 한국, 2023년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 글로벌 안전과학 분야 선도 기업인 UL Solutions는 국내에 첨단 배터리 시험소를 개소했다고 발표했다. 새로운 시험소는 한국 전기 자동차(EV) 배터리 제조의 핵심 허브인 평택에 위치하며, 최신 안전 기술에 대한 고객들의 첩근성을 향상시키고 시장 진입 속도를 높이는데 기여할 것으로 기대된다.

UL Solutions leaders and South Korean dignitaries officially opened the UL Solutions Korea Advanced Battery Laboratory. This new facility is in Pyeongtaek, a key electric vehicle (EV) battery manufacturing hub in South Korea. It provides customers with improved access to the latest safety technology to increase innovation and speed to market.