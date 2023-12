어센드, GHG 경감 이정표에 도달하다

휴스턴, 2023년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 메테리얼스(Ascend Performance Materials)가 플로리다주 펜서콜라에서 아디프산 생산과 관련된 온실가스 배출량의 98% 이상을 제거하는 새로운 감열 장치(TRU)를 운영하기 시작했습니다. 이 새로운 장비는 어센드가 2021년에 새로운 제어 장치를 추가하여 이루어 낸 개선 사항을 강화하며 세계 최대의 통합 나일론 현장의 총 GHG 감소 투자액을 5,000만 달러보다 크게 만듭니다.

Ascend Performance Materials recently installed a greenhouse gas abatement equipment that will eliminate over 98% of the emissions from its adipic acid production.