전 세계 문화 활동으로 사회적 관계 다시 맺는 Smirnoff 이니셔티브

런던, 2023년 11월 30일 /PRNewswire/ -- 세계 1위 보드카 브랜드 Smirnoff [1]가 다양한 사람, 풍미, 재료가 한데 모였을 때 만들어지는 영감과 창의력을 기념하고 집단의 힘을 과감하게 옹호하며 전 세계 사회적 관계를 다시 맺기 위한 멀티마켓 활동을 오늘 공개했다.

최근 발표된 보고서에 따르면 18~29세의 79%가 과거보다[2] 현재 정서적 유대감이 약해졌다고 느끼는 것으로 나타났다. Smirnoff의 새로운 이니셔티브는 전 세계의 단절과 고립감 해소를 목표로 한다. 영국, 캐나다, 북미, 멕시코, 브라질, 아일랜드, 인도, 호주를 포함한 20개 이상의 국가에서 시행되는 이 이니셔티브는 음악, 스포츠, 댄스 등 지역 문화와 열정을 살린 활동, 파트너십, 이벤트를 통해 지역 사회를 하나로 모으고자 한다.

이러한 활동은 '인생은 칵테일과 같다'는 유쾌한 은유로 포용의 정신을 표현하는 새로운 글로벌 크리에이티브Atomic[https://www.youtube.com/watch?v=APX_EsTQTMk ]를 통해 뒷받침된다. 영국에서 처음 선보인 이 광고는 다양한 사람들이 자연스럽게 거품으로 변해 서로 섞이다가 다시 사람의 모습으로 변하고 마침내 서로 연결되는 모습을 보여주며 공존의 정신을 구현한다.

영국에서 Smirnoff는 사회적 장벽을 낮추고 사교 활동을 더 쉽게 만들기 위해 Sinead Burke의 접근성 및 포용성 컨설팅 업체인 Tilting the Lens[https://tiltingthelens.com/ ], 영국 최대 호스피탈리티 그룹 중 하나인 Stonegate[https://www.stonegategroup.co.uk/ ]와 장기적인 파트너십을 맺었다. 이를 통해 사회적 관계를 다시 형성하고자 한다.

11월 29일 수요일 밤 전설적인 나이트 라이프 공연팀인 Sink The Pink[https://sinkthepink.com/ ]의 기획으로 런던 론칭 행사가 열렸다. 행사는 코미디언 Fats Timbo[https://www.instagram.com/fatstimbo/ ]와 배우 Layton Williams[https://www.instagram.com/laytonwilliams/ ]의 사회로 진행됐다. 이날 밤 다운증후군을 가진 멋진 왕과 여왕들의 모임인 Drag Syndrome[https://www.dragsyndrome.com/ ]이 전 스파이스 걸 Mel C[https://www.instagram.com/melaniecmusic/?hl=en ]를 비롯한 여러 공연자와 함께 무대에 올랐다.

이 장소는 사교 장소의 건축 환경에서 발견되는 장벽을 해결하기 위한 몇 가지 방법을 보여주기 위해 변형됐다. 낮은 카운터 바, 접근 가능한 관람 플랫폼, 조용한 공간, 수화 통역사 및 시각 통역 도구 등의 기능을 추가함으로써 장애인 손님이 자신의 온전하고 진실하며 다양한 모습으로 밤을 즐길 수 있었다.

Smirnoff는 Stonegate, Tilting the Lens와의 파트너십을 통해 사람들이 Smirnoff 제품을 마시고 접하는 환경을 검토해 향후 몇 달 동안 장애인 커뮤니티에 긍정적인 변화를 끌어내겠다는 포부를 가지고 있다.

Drag Syndrome의 멤버인 Lady Mercury와 Lady Francesca는 "우리는 멋진 드래그 아티스트들로 구성된 단체로서 공연을 사랑하고, 다른 재능 있는 공연자들과 함께 무대에서 즐거운 시간을 보냈다. 어젯밤 Smirnoff가 발표한 새로운 파트너십을 통해 영국 전역에서 이와 같은 행사가 더 많이 열리고 장애인 커뮤니티가 더 쉽게 행사에 참여하고 관객으로서 대표될 수 있기를 바란다"고 말했다.

Tilting the Lens 의 CEO이자 설립자인 Sinéad Burke는 "장애인과 협력해 접근성의 명확한 변화를 끌어내겠다는 Smirnoff의 의지는 오랫동안 장애인을 고객과 인재로 배제해 온 업계에 절실히 필요한 접근 방식"이라며 "접근성을 단순히 규정 준수의 척도가 아니라 커뮤니티와 창의성의 문제로 보는 것은 조용한 공간, 영국 수화 공연자, 포용적인 가구, 교육을 받은 직원 등을 통해 장애인이 있는 그대로 자신으로서 지속해서 사회에 참여할 수 있다는 것을 의미한다"고 밝혔다.

영국을 넘어 Smirnoff는 브라질 전역에서 댄스로 사회적 관계를 다시 맺기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 팝스타 IZA와의 파트너십으로 모두가 함께 춤을 출 수 있는 독특한 트랙과 댄스 챌린지를 시작했다. 이 이니셔티브는 전 세계 주요 도시의 인터랙티브 광고판을 통해 사람들의 참여를 독려하고 있다.

또한 미국에서 Smirnoff는 NFL 파트너십으로 스포츠의 힘을 활용해 사회적 관계를 재형성하고 있다. Smirnoff는 모든 팬이 함께 모여 게임 데이에 고유한 전통과 팬덤을 기념할 수 있도록 장려한다. 각 팬층의 문화를 보여주는 새로운 전국 TVC 캠페인을 시작했으며, 동전 던지기 이벤트를 통해 팬들이 맛있는 게임 데이 칵테일을 받을 수 있는 기회를 제공했다. 이러한 노력으로 Smirnoff는 사람들이 하나로 모일 기회를 만들고 있다.

Smirnoff 글로벌 브랜드 디렉터 Stephanie Jacoby는 "서로 소통할 수 있는 방법이 그 어느 때보다 많아졌지만, 우리는 전 세계적으로 외로움과 고립감이 커지고 있다는 것을 알고 있다"고 말했다. 이어 "Smirnoff는 근본적으로 우리가 함께할 때 더 나아진다고 믿는다. 그래서 이러한 행동이 오늘날 매우 중요하고 적절하다고 생각한다. 사회적 연결을 강화하고 다양성과 포용성에 대한 우리의 오랜 노력을 배가함으로써 가능한 많은 사람들이 가능한 쉽게 함께할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.

앞으로 몇 달간 전 세계 시장에서 축제 시즌과 Pride에 초점을 맞춘 새로운 파트너십과 이니셔티브를 포함해 더 많은 활동이 계획돼 있다. 이는 LGBTQIA+ 커뮤니티에 대한 Smirnoff의 오랜 노력을 바탕으로 사회적 관계를 다시 맺고 사람들을 그 어느 때보다 하나로 모으는 데 기여할 것으로 기대된다.

