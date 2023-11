워든클리프 테슬라 과학 센터, 심각한 화재 피해를 입다

상징적인 발명가 니콜라 테슬라의 마지막 남은 실험실 부지

센터에서는 300만 달러 규모의 긴급 화재 복구 기금 모금 개시

뉴욕주 쇼어햄, 2023년 11월 29일 /PRNewswire/ -- 저명한 발명가인 니콜라 테슬라의 마지막으로 남아 있는 실험실인 워든클리프 테슬라 과학 센터(Tesla Science Center at Wardenclyffe, TSCW)가 11월 21일 오후에 심각한 화재로 인해 피해를 입었다.

Tesla Science Center at Wardenclyffe, Shoreham, NY, the last remaining laboratory of famed inventor Nikola Tesla, was damaged by a serious fire on the afternoon of November 21, 2023. To help cover fire remediation costs, the Center has launched an international, $3-million Indiegogo fundraising campaign called the "Mission Rebuild" fund: https://igg.me/at/MissionRebuildTSCW.