천연 얼음에서 경제적 이익 창출하는 중국 동북 관광지 하얼빈

하얼빈, 중국 2023년 11월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계 최대의 빙설 테마파크 중 한 곳인 Harbin Ice and Snow World가 12월 상반기에 사상 처음으로 조기 개장한다고 현지 당국이 발표했다. 이번 개장과 함께 중국 동북부 헤이룽장성의 성도이자 2025년 동계 아시안게임 개최지인 하얼빈에서 180일간의 눈 관광 시즌이 막을 올린다.



Harbin Ice and Snow World, one of the world's largest ice and snow theme parks, will open in advance in the first half of December.