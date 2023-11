FP Markets, 상품 CFD 서비스 범위 확대

-- 다양한 교차 통화 전반에 납, 니켈, 알루미늄, 아연, 구리, 은 및 금 현물 추가

-- FP Markets가 다양한 인기 상품을 새롭게 도입해 자사의 상품 CFD 서비스를 강화한다

시드니, 2023년 11월 25일 /PRNewswire/ -- 온라인 외환[https://www.fpmarkets.com/forex/ ] 및 CFD(차액결제거래)[https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/ ] 분야를 선도하는 FP Markets[https://www.fpmarkets.com/ ]가 원자재 CFD 서비스 범위를 확대한다고 발표했다. FP Markets는 증가하는 고객의 요구에 발맞춘 이번 조치가 트레이더와 투자자에게 원자재[https://www.fpmarkets.com/commodities/ ] 시장에서 새로운 기회를 활용하고 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화할 기회를 제공할 것이라고 밝혔다.



기존 원자재 CFD 지원 범위가 확대되면서 FP Markets의 고객들은 이제 새로운 원자재[https://www.fpmarkets.com/metals/ ] 부문에서 거래 및 투자를 수행할 수 있게 되었다. 여기에는 영국 파운드(GBP), 싱가포르 달러(SGD), 중국 위안화(CNH)와 같이 일반적으로 거래에 사용되는 여러 통화와 짝을 이루는 금 현물(XAU)뿐만 아니라 미국 달러에 대해 거래되는 인기 있는 기타 경성 원자재도 포함된다.

- 납(XPB/USD)

- 아연(XZN/USD)

- 니켈(XNI/USD)

- 알루미늄(XAL/USD)

- 구리(XCU/USD)

FP Markets는 CFD 거래를 위한 MetaTrader 4 (MT4)[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/ ], MetaTrader 5 (MT5)[https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/ ], cTrader[https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/ ] 플랫폼을 지원한다. 이용 가능한 플랫폼의 전체 목록은 FP Markets 웹사이트[https://www.fpmarkets.com/metals/#metalspreadstable ]에서 확인할 수 있다.

FP Markets의 Christodoulos Psomas 시장 위험 및 거래 책임자(유럽)는 "다양한 금속 제품을 새롭게 선보이며 포트폴리오를 확장하고 고객을 위해 보다 다각화된 옵션을 제공할 수 있게 되어 기쁘다. 이번 추가를 통해 당사의 혁신 노력을 강화하여 진화하는 고객의 요구 사항에 부합하는 포괄적인 거래 기회를 제공할 것이다"라고 말했다.

이번에 추가된 상품 CFD는 유연성과 다양한 선택지를 제공한다. 특히 다각화된 투자 포트폴리오를 보유한 이들에게는 다양한 시장에 대한 선택권이 매우 중요하다. FP Markets는 상품 CFD 외에도 70여 개의 통화쌍[https://www.fpmarkets.com/forex/ ], 전 세계 지수[https://www.fpmarkets.com/indices/ ], 개별 주식[https://www.fpmarkets.com/share-cfds/ ], 광범위한 디지털 통화[https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/ ], 인기 채권[https://www.fpmarkets.com/bonds/ ] 및 ETF[https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/ ]에 이르는 10000여 개의 거래 상품에 대한 액세스를 제공한다.

2005년에 설립된 FP Markets는 주요 자산군에서 거래 가능한 상품 1만여 개를 고객에게 제공하는 다중 규제 중개업체로, 최상위 유동성 공급업체들에 대해 종합 가격을 제시한다. 또한 Consistently Tight Spreads[https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/ ], Rapid Execution, Unmatched 24/7 Multilingual Customer Support[https://www.fpmarkets.com/customer-experience/ ], Account Types 등의 서비스로 다양한 트레이딩 전략 및 유형에 빈틈없이 대응한다.

FP Markets의 전체 제품 및 서비스 관련 정보는 https://www.fpmarkets.com/에서 확인할 수 있다.

