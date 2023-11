COP28서 열리는 RewirEd Summit 의제 및 연사 공개

교육과 기후에 관한 최초의 글로벌 정상 회담

두바이, UAE, 2023년 11월 24일 /PRNewswire/ -- RewirEd Summit은 인간과 지구의 지속 가능한 미래를 위한 핵심 원동력으로 새로운 패러다임의 교육 시스템을 추구하는 Dubai Cares의 대표 플랫폼이다. 이 정상회담은 12월 8일 COP28의 그린존에서 개최될 제2회 행사의 의제를 최근 공개했다. 행사 프로그램[https://rewiredsummit.org/programme-2023/]은 200여 명의 연사[https://rewiredsummit.org/summit-speakers-2023/]가 이끄는 35개 세션으로 구성될 예정이다.

RewirEd Summit at COP28, the first ever global summit on education and climate, unveils agenda and speakers