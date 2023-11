Zoomlion, 기후변화에 맞서 친환경 제조 및 재생 에너지 발전 선도

창사, 중국 2023년 11월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 기후 변화에 대한 전 세계의 관심이 집중되고 있는 가운데 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion")가 지속 가능한 개발을 위한 친환경 전환 로드맵 추진에 속도를 내고 있다. 이 이니셔티브는 제품 혁신과 새로운 에너지 개발을 통해 지속 가능한 미래를 보장하기 위한 기업의 책무다.



A glimpse into the intelligent factory at Zoomlion Smart Industrial City's Earthmoving Machinery Park