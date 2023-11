베트남 아티스트 Tia-Thuy Nguyen, 혁신적인 예술성 선보여

-- 프랑스 샤토 라 코스트에서 세 번째 전시회…새 설치 예술품 '생명의 꽃' 공개

호찌민, 베트남 2023년 11월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '생명의 꽃(Flower of Life)'은 베트남 아티스트 Tia-Thuy Nguyen[https://tia-thuynguyen.com/ ]가 만든 '인터랙티브 설치 작품'이다. 평소 에너지 보존 법칙에 관심을 갖고 있던 그녀는 물체(여기서는 죽은 나무)를 재구성해 그것에 새로운 능력, 즉 새로운 생명을 불어넣음으로써 물체의 '재사용'을 주제로 한 작품 '생명의 꽃'을 만들고 싶었다. 그녀의 눈에 죽은 나무는 새로운 장(章)의 시작이다. 그 안에 있는 에너지는 사라지지 않으며 '생명'도 끝날 수 없다.



Flower of Life 2023 Dead oak tree, stainless steel H1800cm x Φ900cm An interactive installation by Tia-Thuy Nguyen

Tia-Thuy Nguyen는 18미터 높이의 죽은 떡갈나무의 원래 구조를 토대로 작품의 형태를 만든 위 스테인리스 스틸 잎사귀를 수작업으로 용접해서 붙였다. 이 금속 층은 구조물이자 반짝이는 '보석' 층의 역할을 했다. 나뭇가지에는 수천 개의 스테인리스 스틸 나뭇잎과 햇빛을 반사하는 다채로운 색상의 석영(石英)으로 만든 꽃이 달려 있어 마치 햇빛을 받은 듯 반짝이는 효과를 연출한다.

'생명의 꽃'에서는 그 자체에서뿐만 아니라 주변 세계와의 연결을 통해서도 생명과 에너지가 느껴진다. 우연한 순간에 빛은 Tia-Thuy Nguyen이 시작한 게임에 갇히게 되었다. 이 게임은 매일매일 연속적으로 순환되지만 관람객은 완전히 동일한 두 장면을 볼 수 없는 게임처럼 느껴진다. 이런 장난기와 기발한 창의력으로 자연광, 작품, 관람객을 하나로 이어주는 연결고리는 바로 Tia-Thuy Nguyen이다. 그녀는 자연의 쇼를 만들어 냈다. 쇼의 '엔진'은 우주의 순환 에너지에 의해 구동되기 때문에 결코 멈추는 법이 없다.

Tia-Thuy Nguyen은 하노이에서 태어나서 성장했다. 2006년 베트남 미술대학(Vietnam University of Fine Arts)을 졸업한 후 2014년 키예프에 있는 국립 미술 건축 아카데미(National Academy of Fine Art and Architect)에서 미술학 박사 학위를 받았다. 1999년부터 회화 작업을 해온 그녀의 작품은 주로 주변 환경에 대한 관찰과 다채로운 색채를 특징으로 한다. 그녀의 작품은 베트남과 유럽에서 널리 전시되었고·경매·및 판매됐다. 2019년에는 Forbes Vietnam지가 선정한 '2019년 베트남에서 가장 영향력 있는 여성 50인'에도 이름을 올렸다. '생명의 꽃'은 독특한 형태와 물질적 존재 안에 존재하는 생명과 재생에 대한 심오한 의미를 결합한 그녀의 창의성을 잘 보여주는 작품이다.

샤토 라 코스트(Château La Coste)에서 세 번째로 작품 전시회를 여는 Tia-Thuy Nguyen은 자신의 작품과 영향력을 인정하며 감사를 표시한다. 샤토 라 코스트는 프랑스 남부의 엑상 프로방스(Aix-en-Provence) 지역에 위치한 예술 정원이다. 현대 미술, 건축, 와인 문화가 독특하게 어우러진 곳으로 유명하다. 이곳에는 세계 최고의 예술가와 건축가들의 조각품과 건축물이 전시되어 있다. 거미 조각과 설치 작품으로 가장 잘 알려져 있는 프랑스계 미국인 예술가 Louise Bourgeois를 위시해 Maman, Damien Hirst, Alexander Carder, Ai Wei Wei, Tracy Emin, Tadao Ando, Renzo Piano, Richard Rogers 등의 건축 작품도 관람할 수 있다. 이곳을 찾은 관람객들은 아름답고 독특한 예술적 환경에서 작가의 작품을 감상하고 소통할 수 있는 기회를 얻는다.

아티스트 Tia-Thuy Nguyen의 '생명의 꽃' 전시회는 2023년 11월 18일부터 2024년 1월 30일까지 프랑스 Château La Coste, 2750 Route De La Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade에서 열린다.

