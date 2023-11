Celgard와 Senior, 글로벌 소송 해결

샬럿, 노스캐롤라이나 주, 2023년 11월 18일 /PRNewswire/ -- Polypore International, LP(Polypore)의 자회사인 Celgard, LLC(Celgard)가 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.(Senior China) 및 캘리포니아 북부 지역의 미국 지방 법원에서의 여러 미국 피고인과 영국(UK)의 Senior China를 상대로 한 소송 그리고 Celgard를 상대로 한 Senior China의 소송을 해결했다. 합의 조건은 기밀이다.

Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV), energy storage systems (ESS) and other specialty applications.