Microland, 2023 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 등재

-- Managed Network Service 부문에 Leader로 4년 연속 등재 성공

벵갈루루, 인도, 2023년 11월 18일 /PRNewswire/ -- Microland는 네트워크 서비스를 위한 자사의 Intelligent Network Experience Framework를 통해 거침없는 디지털 경험과 사업 성장을 이끌어낼 수 있도록 주력사항을 재정비했다. Microland Intelligeni Network Experience Framework는 Network Observability and AIOps, Automation, NetDevOps, Network Performance, UX Analytics 등을 활용해 플랫폼 주도 서비스를 제공함으로써 고객 경험과 생산성, 보안 등을 향상하는 데 중점을 두고 있다.

Microland Recognized as a Leader for the Fourth Consecutive Year in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Managed Network Services