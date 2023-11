우리카드, 글로벌 호텔 체인 ‘아코르 그룹’과 프리미엄 카드 2종 출시

[우리카드 제공]

[헤럴드경제=홍승희 기자] 우리금융지주 자회사인 우리카드가 세계적인 호텔체인 그룹인 아코르와 손잡고 ‘올 우리카드 인피니트’ 및 ‘올 우리카드 프리미엄’ 등 프리미엄 제휴카드를 출시한다고 16일 밝혔다.

우리카드는 이날 송파구 잠실로에 위치한 소피텔 앰배서더 호텔에서 상품소개 및 론칭 세리머니를 진행했다. 메디 헤미씨 프랑스 아코르 본사 사장, 패트릭 스토리 VISA 코리아 사장 등 2개 회사의 최고경영책임자(CEO)가 참석해 카드 출시를 축하했다.

이 카드 2종은 세계적인 명품 디자이너 업체 마자리니가 프랑스의 자연과 역사를 모티브로 디자인했다. 올 우리카드 인피니트는 파리 바가텔 공원 공작새를 담았고 올 우리카드 프리미엄은 파리 에펠탑과 개선문을 담았다.

올 우리카드 인피니트는 아코르의 로열티 프로그램인 ‘ALL’과 연동해 ALL 리워드 포인트 기프트 1만4000 포인트를 제공하고 이용금액 3000원당 최대 5 ALL 리워드 포인트를 적립해줄 뿐만 아니라 연간 2000만원 이상 이용 시 5000 ALL 리워드 포인트를 추가 적립해 준다.

유료 멤버십인 아코르 플러스 트래블러를 무료로 제공하고 모든 회원에게 골드 등급을 기본 제공하며 연간 이용금액에 따라 플래티넘 등급으로 업그레이드도 해준다. 해외 럭셔리 호텔 2인 무료조식과 식음업장 크레딧, 전세계 라운지와 대한항공 리무진 무료이용 서비스, 비자 인피니트 기본 서비스 및 무료 발레파킹 서비스도 제공된다.

우리카드 관계자는 “글로벌 호텔체인 아코르와 이번 제휴를 통해 한층 더 높은 수준의 호텔 프리미엄 서비스를 국내외에서 제공해 드릴 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”며, “향후에도 아코르 제휴카드 고객분들께 다양한 서비스 혜택과 프로그램을 제공할 수 있도록 아코르와 협업하여 만족스러운 카드 라이프 혜택을 구성하겠다.” 고 밝혔다.

메디 헤미씨 아코르 사장은 “우리카드와 파트너십을 맺고 제휴카드를 출시할 수 있어 기쁘고 이 카드를 사용하면 한국을 포함한 110개 이상의 국가에서 로맨틱한 휴가, 여행, 출장 등 여러 혜택을 누릴 수 있다”며 “최고의 호텔 브랜드와 가치를 즐기고 싶은 한국 여행객에게 혁신적인 서비스를 제공하겠다”고 전했다.

hss@heraldcorp.com