GAC Group, 13년 연속 Macau Auto Show 2023 참가

광저우, 중국 2023년 11월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- GAC Group이 13년 연속 China (Macau) International Automobile Exposition (Macau Auto Show)에 참가해 EMZOOM, EMKOO, AION Y PLUS의 우측 운전석 버전을 선보였다. GAC Group은 유수의 업체들과 함께하며 업계를 선도하는 자사의 MegaWaves 하이브리드 구동 장치 및 뛰어난 A480 과급기를 공개했다.

Macau Auto Show는 아시아에서 가장 영향력 있는 자동차 박람회로, 전 세계 참가업체와 업계 전문가 5만여 명이 참석해 최신 차량 및 이용 가능한 자동차 기술을 집중적으로 탐구했다. 올해 GAC Group은 '여러분의 새로운 시대(New Era @ You)'라는 주제로 성과를 발표하며 신에너지 혁신, 전기화 발전, 차세대 구동 장치 등을 강조했다.

GAC Group의 Zeng Qinghong 회장은 국영 자산감독 관리위원회(State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council), 중화인민공화국 공업 및 정보화부(Ministry of Industry and Information Technology), 마카오 SAR 정부 및 산업협회(Macao SAR Government and industry association)의 관계자들이 개막 첫날 GAC 부스를 찾아 최신 연구 개발 진척 상황에 대해 질문했다며 자세한 이야기를 전했다.

이번 Macau Auto Show 2023에서 GAC Group은 여덟 가지 모델을 선보이며 신에너지 전환을 위해 혁신을 거듭하고 뛰어난 장인정신을 발휘한 노력을 입증했다. 공개된 모델은 GAC MOTOR NEW E9, ES9 Max, AION Hyper GT, AION V Plus, AION LX Plus를 비롯해 EMKOO, EMPOW, AION Y PLUS의 우측 운전석 버전이다.

공개된 EMKOO, EMPOW, AION Y PLUS는 우측 운전석 차량 시장에서 입지를 굳게 다지려는 GAC Group의 노력을 반영한 것이기도 하다. 특히 연료차와 전기차에 모두 우측 운전석 모델을 도입함으로써 운송 부문에서 녹색 전환에 박차를 가하는 마카오의 현지 수요에 대응할 예정이다.

2021년에 문을 연 최초의 GAC Group 쇼룸은 마카오의 전략적 입지를 국제 무역 및 문화 교류의 장으로 활용하며 포르투갈어권 지역에서 또 다른 사업 기회를 모색할 발판으로 삼고 있다.

GAC Group은 e-모빌리티 시대의 강력한 도전자로서 획기적인 접근 방식과 독특한 디자인을 내세워 현지 소비자에게 계속 다가서고 있다. 최근 출시한 모델과 신에너지 기술을 바탕으로 꾸준한 확장을 거듭하며 마카오의 녹색 모빌리티 전환을 지원하는 동시에, 세계화 관점에서 지속가능한 관행을 확립하여 신뢰받는 자동차 제조업체로 자리매김할 계획이다.