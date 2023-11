TUV Rheinland, Hisense의 Laser TV에 제품 탄소 발자국 인증 부여

칭다오, 중국, 2023년 11월 8일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 소비자 가전 기업인 Hisense가 세계적인 기술 서비스 공급업체인 TUV Rheinland로부터 자사의 Laser TV PL1에 대한 탄소 발자국 검증을 받았다. 해당 인증은 ISO 14067:2018 표준에 따라 부여되었다.



Hisense has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland