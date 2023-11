Artmarket.com, 3분기 매출 75% 급증

-- 2년간 추진해온 온라인 데이터베이스 최적화 작업 효과

파리, 2023년 11월 8일 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket[https://www.artprice.com/ ]이 지난 2년 동안 추진해온 온라인 데이터베이스 전면 개편 개발 노력이 결실을 거두면서 2023년 3분기 매출이 75% 신장했다.

thierry Ehrmann Artprice 설립자 겸 Artmarket 최고경영자(CEO)는 "2023년 1월 Artprice by Artmarket[https://www.artprice.com/ ]은 전 세계 고객의 요구에 부응해 역사상 가장 성공적인 새로운 온라인 버전을 출시했다"면서 "그 결과 2023년 3분기 매출은 전년 동기 대비 75% 증가했다"고 말했다. 그는 이어 "지금 같은 '100% 디지털' 시대에 이뤄낸 이러한 매출 신장은 우리 팀이 수행한 엄청난 업무에 대한 완벽한 보상"이라고 강조했다.

새로운 온라인 버전 출시는 Artprice의 모든 데이터베이스와 서비스를 온라인화하는 대규모 프로젝트였다. 기획과 개발 기간만 2년(코로나19 위기로 인해 연장됨)이 걸렸다.

Artprice by Artmarket은 입찰을 통해 Artprice.com의 전면 개편에 필요한 감사와 개발을 위해 TRSb Group 산하 Vahumana와 그곳의 유능한 일류 외부 컨설턴트 팀을 선정했다. 전체 프로젝트는 사용자 경험(UX)의 직관성을 우선시하고, 사용자 인터페이스(UI)의 유동성과 인체공학을 최적화하는 '사용자 중심(user-centric)' 방식으로 진행됐다.

25년간 미술품 시장 정보 업계를 이끌어온 Artprice.com by Artmarket[https://www.artprice.com/ ]이 이렇게 해서 2023년 9월 초부터 최종적으로 내놓은 온라인 버전은 고객 경험과 인체공학 측면에서 미술품 시장의 벤치마크로 자리매김했다.

초기 데이터에 따르면 이러한 성공적인 출시 이후 기존과 신규 고객 모두 새로운 Artprice.com by Artmarket[https://www.artprice.com/ ]을 상당히 호의적으로 평가하고 있으며, 50MM 트래픽(활동 로그) 이동 평균을 기준으로 온라인 트래픽이 441%나 증가했다. 따라서 장기적으로는 트래픽 증가 덕에 상당한 매출 성장을 기대할 수 있게 됐다. 2022년 3분기 대비 75%의 매출 증가를 보인 2023년 3분기 수치에서 이미 이러한 기대가 정당하다는 사실이 확인되었다.

직관적이고 사용자 친화적인 새로운 온라인 사이트와 간소화된 접속 방식은 Artprice.com과 그곳 자회사 및 다양한 부서에서 구축한 모든 고부가가치 데이터뱅크를 통합해 고객이 미술 시장에 대한 가장 관련성 높고 방대한 정보에 쉽게 접근할 수 있게 해줬다. 그러자 전문가와 고급 연간 구독 횟수(및 기간)가 급증했다. 이는 Artprice에 대한 고객의 강력한 신뢰를 분명히 확인해주는 결과로 풀이된다.

또 Artprice 데이터베이스 전체에 '반응형 웹 디자인(responsive web design, RWD)'을 구현해 사용자의 모바일 경험을 향상시키기 위해 고심했다. 이러한 접근 방식은 제한적인 '앱' 솔루션에 의존하지 않고도 원활한 경험을 맛볼 수 있게 해주는 효과를 낸다. 즉, 잦은 업데이트와 오류 수정이 필요한 다른 모바일 앱과 달리 당사의 RWD 솔루션은 데스크톱과 노트북 환경에서 풍부한 기능을 제공해준다.

고객과 회원들은 한결같이 "새로운 Artprice 사이트가 훨씬 더 사용하기 편리하고, 풍부하고 다양한 콘텐츠를 탐색할 수 있어 좋다"는 반응을 보였다.

이제 고객과 사용자들은 미처 있는 줄조차 몰랐던 정보를 발견하고 있다. Artprice가 그처럼 크게 변환 걸로 봤을 때 새로운 회사를 인수한 게 분명하다는 오해를 할 정도다. 금융 파트너와 주주들에게 Artprice 사이트는 진정한 '게임 체인저'다.

중앙에 새로 배치한 직관적인 검색창은 검색 주제에 대한 완전한 트리(tree) 구조에 즉시 접근할 수 있게 해줘 궁극적으로 Artprice.com에 머무는 시간을 늘리는 효과를 낳는다.

검색 엔진은 4세기부터 현재까지의 미술 시장과 82만 5800명의 작가 정보, 1644만 8000건의 판매 가격과 지수, 지난 12개월 동안 전 세계 7200개 경매장에서 경매에 부쳐진 108만 7500개의 경매 작품에 관한 데이터가 저장돼 있는 Artprice 데이터베이스로 즉시 연결해준다.

Artprice by Artmarket은 전 세계에서 가장 정교하고 방대한 미술 시장 정보와 그런 정보에 접근할 수 있는 가장 유용한 조사 도구를 제공함으로써 25년 동안 전 세계 미술품 시장 정보 분야의 선두주자로서 입지를 확고히 다지고 있다.

범용 검색창은 작가, 약력, 작가 이메일 알림, 향후 및/또는 과거 경매 예정 작품, 미술 시장 지수, Artpricing(R) 추정가, 표준화된 Artprice.com Marketplace에서 구할 수 있는 작품, 미술 시장 뉴스와 ArtMarketInsight(R) 기사 아카이브에 들이었는 기사, 미술 시장에 대한 Artprice 보고서 등 찾고 싶은 정보를 대량으로 즉시 표시해 준다. 이뿐만 아니라 지난 25년간 전 세계에서 수집한 주요 유서 깊은 미술 시장 아카이브에서 Artprice가 디지털화한 서명과 모노그램, 카탈로그 레조네(catalogue raisonnés, 특정 미술가의 모든 작품의 사진과 데이터로 수록하여 시대순과 주제별 등으로 분류 정리한 목록)가 보관된 과거 데이터 등을 추출할 수 있게 검색을 즉시 당사 데이터베이스에 연결해 준다(프랑스 금융시장청(Financial Market Authority)에 제출한 Artmarket.com의 범용 등록 문서(universal registration document, URD) 참조).

Artprice.com by Artmarket[https://www.artprice.com/ ]은 자체 개발한 직관적인 인공지능(AI) Artmarket(R)에서 알고리즘 AI를 사용해 고객이 작가와 작품 및 경매 판매에 관한 관련성 있고 개인화된 추천을 받을 수 있게 해줘 미술 시장에 대한 지식과 이해를 자동으로 향상시켜준다.

Artprice Images(R)은 1700년부터 현재까지 1억 8000만 장의 사진과 판화 작품이 보관된 방대한 물리적 및 디지털 라이브러리를 형성하고 있는 Artmarke.com의 원고와 판매 카탈로그 컬렉션을 기반으로 세계 최대 규모의 디지털 아트 및 미술 시장 이미지 컬렉션에 무제한 접근할 수 있게 해준다. 이 모든 것에는 역사가들의 해설이 수록되어 있다.

이 특정 경제 부문에서 Artmarket.com은 가장 많은 양의 고품질의 객관적이고 독점적이며 부가가치가 높은 미술 시장 데이터를 보유하고 있다. 장장 수년에 걸쳐 수집한 원본 다큐멘터리 아카이브, 고문서 필사본, 주석 달린 서적, 경매 카탈로그는 다른 곳들이 넘볼 수 없게 만들어주는 Artmarket.com에만 있는 핵심 자산이다.

또한 Artprice의 새로운 온라인 아키텍처는 광고주를 위한 새로운 커뮤니케이션 공간을 통합했다. 이곳은 광고를 완전히 자율적으로 관리할 수 있는 새로운 백오피스의 지원을 받는다. Artprice by Artmarket은 새로운 광고 수익 창출을 통해 2023/2024년 매출이 전년 회계연도 대비 두 배 증가할 것으로 예상하고 있다.

현재 지정학적 및 경제적 불확실성이 커진 가운데에도 미술 시장은 최근 판매 기간 동안 모든 국가에서 모든 예술 시기에 걸쳐 정기 경매 기록을 경신하는 등 역동적인 모습을 보이고 있다. 2023년 말부터 2024년까지 시장 상황을 나타내주는 주요 지표인 클래식 및/또는 프레스티지 카탈로그 판매의 취소는 한 건도 없다.

주요 경매사와 투자자들은 Artprice100(C)지수로도 알 수 있듯이 미술 시장이 안전한 피난처이자 좋은 투자처라는 것을 잘 알고 있다. 그래서인지 현재와 같은 불확실성의 시기가 오히려 미술 시장에 대한 새로운 투자를 촉진하고 있다.

유럽에서 벌어지고 있는 전쟁, 중동 분쟁, 어지러울 정도의 금리 상승, 경기 침체에 대한 두려움도 2023년 말 미술 시장 분위기를 꺾어 놓지 못했다.

통계와 맞춤형 연구에 관한 요구사항이 있으시면 언제든지 계량경제학 부서로 연락하면 된다. econometrics@artprice.com

Artmarket.com이 제공하는 정보와 계량경제학 연구는 미술 시장의 통계적 현실을 분석하고 이해하기 위한 목적으로만 제공된다. 이는 미술 시장이나 파리증권거래소(Euronext Paris)에 상장된 Artmarket.com에 대한 투자 관련 조언이나 제안 또는 권유로 간주되어서는 안 된다.

Artmarket 소개:

Artmarket.com은 Eurolist by Euronext Paris, SRD long only 및 Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF에 상장돼 있다.

Artmarket과 Artprice는 1997년 thierry Ehrmann CEO가 설립했다. Artmarket과 Artprice는 1987년에 설립된 Groupe Serveur의 통제를 받는다.

Artmarket은 미술 시장의 글로벌 기업으로, 특히 Artprice는 3000만 개 이상의 인덱스와 경매 결과가 들어간 데이터뱅크에 과거와 현재의 미술 시장 정보를 축적, 관리, 활용하는 면에서 세계적인 선두주자다. 현재 총 82만 5000여 명의 아티스트 정보를 보유하고 있다.

미술 시장 정보 분야의 세계적 리더인 Artprice by Artmarket는 '글로벌 표준화 시장(Global Standardized Marketplace)'을 통해 세계 최고의 미술품 NFT 플랫폼이 되겠다는 포부를 갖고 있다.

Artprice Images(R)는 미술 사학자들이 평가한 1700년부터 현재까지 생산된 1억 8000만 장 이상의 사진이나 판화의 복제품 디지털 이미지로 구성된 세계 최대 규모의 미술 시장 이미지 뱅크에 무제한 접근이 가능하다.

Artmarket은 Artprice와 7200개 경매사의 데이터를 영구적으로 축적해 주요 언론과 미디어에 주요 미술 시장 정보(7200개 출판물)를 제공한다. 720만 명(회원 로그인과 소셜 미디어 합산)의 사용자는 다른 회원이 게시한 광고에 접근할 수 있으며, 이 네트워크는 오늘날 미술품을 정가나 입찰가로 사고파는(프랑스 상법 L 321.3조 2항 및 3항에 의해 규제되는 경매) 선도적인 '글로벌 표준화 시장'을 대표하고 있다.

Artmarket은 Artprice와 함께 Public Investment Bank(BPI)로부터 '혁신 기업'이라는 국가 인증을 두 차례 획득했다. 이는 Artmarket이 미술 시장에서 글로벌 플레이어로서의 입지를 공고히 하기 위한 프로젝트를 지원해온 덕분이다.

유명한 오르간 현대미술관(Organe Contemporary Art) The Abode of Chaos에 본사를 둔 Artmarket과 Artprice(https://www.artprice.com/video)의 연금술과 우주를 만나보자(The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Artmarket.com과 Artprice 및 thierry Ehrmann 연락처: ir@artmarket.com