2024년 밀레밀리아 참가 신청 접수 개시

-- 2023년 11월 7일부터 2024년 1월 15일까지 참가 신청 접수

-- 참가 승인 여부는 4월 12일까지 확인

브레시아, 이탈리아 , 2023년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 2024년 6월 11일부터 15일까지 진행될 제42회 밀레밀리아(1000 Miglia)의 신청 접수가 11월 7일(화) 12시부터 시작된다.

1000 Miglia – The Most Beautiful Race In The World